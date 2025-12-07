Primera victoria liguera en el Bernabéu en 19 años

Noche de datos históricos. El Celta se impuso por 0-2 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde no vencía en LaLiga desde el 5 de noviembre de 2006, cuando obtuvo el triunfo por 1-2. Desde aquel momento hasta esta nueva victoria, lo había visitado trece veces en el campeonato, con doce derrotas y un empate. El conjunto blanco se queda a cuatro puntos del Barcelona.

Ferran Torres, por otra parte, pega un gran salto hacia el trofeo de máximo goleador española de la temporada después de firmar con el Barcelona un triplete ante el Betis en una jornada en la que Williot Swedberg, con un doblete en el Bernabéu, celebró el mejor estreno posible.