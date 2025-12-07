| D. Honor Juvenil
El Celta, a por la Gimnástica y el Val Miñor recibe al Solares
Jornada importante para Celta y Val Miñor, que necesitan los tres puntos en juego en la pelea por sus objetivos.
celta-gimnástica. El Celta recibe a las 13:00 horas en A Madroa a una Gimnástica que no ha ganado un partido lejos de su campo. La victoria es imprescindible tras el triunfo de ayer del Sporting.Val Miñor-Solares. El campo de Condomínguez, a partir de las 12.30 horas, será el escenario del partido que enfrenta al Val Miñor y al Solares. La victoria local es importante.
