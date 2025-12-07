El Celta desquicia al Real Madrid

Una noche para la historia, para el recuerdo eterno. Claudio ya tiene esa gran victoria que le faltaba desde que se sentó en el banquillo de Balaídos para cambiar la historia reciente del club. Casi veinte años después de la anterior ocasión el Celta asaltó el Santiago Bernabeú y provocó el mayor ataque de frustración que se le recuerda el Real Madrid en mucho tiempo al que convirtió en un niño malcriado que solo sabe culpar de sus males al empedrado. Dos golazos de Williot en la segunda mitad hicieron valer el orden del equipo de Claudio que supo defenderse con inteligencia en el coliseo blanco y acertó cuando fue necesario para generar un incendio de proporciones inimaginables en Madrid. Más allá de la magnitud del rival, el Celta suma su cuarta victoria consecutiva como visitante, algo que no había sucedido en toda su historia, y pega un brinco en la tabla que le permite mirar el futuro con tranquilidad.

La electricidad del segundo tiempo, en el que sucedió de todo, poco tuvo que ver con los primeros cuarenta y cinco minutos en los que se jugó a lo que quiso el Celta. Ordenó bien Claudio al equipo, atrevido para ir a buscar al Real Madrid a su campo y adelantar la defensa. No quería el porriñés encerrarse y su intención era amenazar a la mínima oportunidad a través de la paciencia y la personalidad. Sucedió casi siempre a través de Pablo Durán que dispuso de las primeras ocasiones para generar los primeros sustos a un Bernabéu que no imaginaba la pesadilla que le esperaba. En el otro lado la defensa del Celta se aplicó con eficacia y seguridad. Los tres centrales estuvieron impecables y las ayudas funcionaron para que Mbappe y Vinicius no diesen señales de vida. Los disparos lejanos eran su único recurso aunque en el tramo final sí tuvo que sacar Radu una buena mano a un punterazo de Vinicius.

El segundo tiempo ya fue otra verbena porque el Real Madrid quiso dar un paso adelante y el Celta sabía que si tenía paciencia podría encontrar la oportunidad de acuchillar a un Real Madrid falto de tensión en muchos momentos. Así sucedió cuando en el minuto 53 consiguieron llevar el balón a Bryan Zaragoza y este puso un centro al corazón del área donde apareció Williot para rematar de forma primorosa el balón a un rincón de la portería. El escenario era alarmante para el Real Madrid que por si fuera poco perdió a Fran García tras dos entradas desmedidas.

El Celta se enfrenta al Real Madrid en el estadio Bernabéu / Chema Moya (EFE) / Alejandro Matías (LOF)

Pero curiosamente al Celta le costó adaptarse a jugar contra diez futbolistas porque el Real Madrid tiró de épica, de pisar el área con mucha gente y presionar a un equipo que por momentos dudó. Borja Iglesias fue siempre su solución para sacar la pelota, pero en esos minutos no encontró muchos socios con los que aprovechar los agujeros que dejaba el equipo blanco a la espalda de la defensa. Hubo remates, centros, disparos lejanos, alguna mano de Radu…el Celta sobrevivía al acoso desorganizado del Real Madrid. Solo le faltaba algo de serenidad para que el agujero se hiciese más grande. Mbappé tuvo el empate tras un gran control a la espalda de la defensa. El Celta estaba a medio metro de liquidar el partido. Claudio dio entrada a piernas frescas para sacar ventaja de aquel panorama y al menos el equipo ganó firmeza para el arreón final de los blancos. Pero justo en ese momento el Real Madrid entró en combustión, comenzó a pelear contra sus fantasmas favoritos y la entrada de Iago Aspas los reventó por completo.

Carreras se desquició para ganarse la roja y con nueve en el campo el Celta los mató de forma despiadada. Iago Aspas encontró a Williot en el corazón del área y el sueco regateó a Courtois y entró en la portería andando con la pelota. Un momento maravilloso en la historia de este bendito equipo.