Borja Iglesias: "Hemos leído muy bien el partido"

Borja Iglesias contempló el final del partido desde la banda pero había ayudado a definirlo dentro. El santiagués volvió a realizar una exhibición de "nueve". Peleó con los centrales locales, los sujetó, retuvo el balón para dar pausa y lo distribuyó con criterio. Por eso, pese al cansancio, lo mantuvo Claudio Giráldez sobre el césped durante casi los noventa minutos.

No ocultaba Borja su emoción, siendo como es un jugador que se mueve por corazón. "Tremendo", exclamaba y ya más táctico, añadía: "Hemos leído muy bien el partido. Hemos tenido fortuna en las situaciones que hemos tenido, pero hemos estado bien".

Borja, con Rudiger. / Sergio Pérez

No le parece extraño a Borja que el Celta sufriese más tras la expulsión de Fran García, aunque pueda resultar paradójico. "Con el equipo que tienen y la calidad es difícil igualarlos, pero lo hemos leído bien", insiste. "Tuvimos posesión, jugamos en campo contrario... Hemos hecho un partidazo". Apunta otra aparente contradicción, que en realidad describe la temporada, con el equipo logrado fuera lo que no consigue en Balaídos: "El año pasado no éramos capaces de ganar fuera y este año ganamos aquí".

"Se ha enrarecido el partido", acepta sobre un final presidido por el nerviosismo madridista y la multiplicación de las expulsiones. "Son situaciones de parones que a todos nos han generado dudas y ellos se han desesperado un poco más de la cuenta".