La Copa puede servir un derbi gallego

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogerá el martes (13 horas) el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa, en el que estarán representados tres equipos gallegos: Celta, Deportivo y Ourense CF. Este último ya tiene asegurado como rival a uno de los cuatro equipos de la Supercopa de España. Es su premio tras eliminar a Oviedo y Girona, pese a competir en la Primera RFEF. Y si los ourensanos tendrán su premio, el fútbol gallego espera que esta tercera ronda copera permita vivir siete años y medio después un derbi entre el Celta y el Deportivo.

En A Coruña sueñan con un duelo entre celestes y blanquiazules. Cristian Herrera, atacante del Deportivo, no escondió ayer la ilusión que generaría una eliminatoria contra el Celta en los dieciseisavos de final de la Copa.

"He tenido la suerte de ver ese derbi por la televisión, pero nunca jugarlo. Por supuesto, si nos toca el Celta estaríamos encantados de que haya ese derbi. En Riazor, con nuestra gente jugar, estoy seguro de que sería una fiesta para la ciudad y para nosotros", manifestó. El jugador canario sigue aprovechando los minutos que Antonio Hidalgo le está dando en la Copa. Firmó un doblete ante el Sámano y el jueves fue decisivo ante el Sabadell con un nuevo gol y la asistencia a Rubén López en el segundo tanto blanquiazul.

"Tengo que estar siempre preparado para jugar los partidos que sean necesarios tanto en Liga como en Copa. Estoy jugando ahora en Copa y aprovechando los minutos. Estoy contento por eso y porque el equipo está rindiendo tanto en Liga como en Copa de una manera espectacular", destacó en rueda de prensa.

Vigueses y coruñeses no se miden en un terreno de juego desde el 5 de mayo de 2018. Ese día, Balaídos acogió el último derbi gallego, que finalizó con empate a un gol entre los equipos que entonces entrenaban Unzué y Seedorf. Desde entonces, el descenso del Deportivo a Segunda División y después a la Primera RFEF impidió que Galicia disfrutase de este duelo histórico.

Y estos son los clasificados de la Copa del Rey: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, de la Supercopa de España. Celta, Mallorca, Alavés, Osasuna, Getafe, Villarreal, Elche, Levante, Real Sociedad, Betis, Rayo Vallecano, Sevilla y Valencia, de Primera División. Huesca, Sporting, Cultural Leonesa, Eibar, Albacete, Deportivo, Racing de Santander, Burgos y Granada, de Segunda. Guadalajara, Eldense, Talavera y Murcia, de Primera RFEF. Atlético Baleares, de Segunda RFEF; y Ourense CF, de la Copa Federación. La tercera ronda se disputará entre los días 16 y 18 de este mes de diciembre.

Piropos del Sant Andreu para la afición del Celta

El celtismo no conoce límites al plantearse un viaje para acompañar a su equipo. En todos sus desplazamientos, el Celta cuenta siempre con una nutrida representación de su afición. Si la semana pasada fue la lejana Razgrad la que acogió a unos quinientos seguidores del equipo vigués, el jueves en el barrio barcelonés de Sant Andreu tampoco les faltó el aliento desde la grada a los jugadores de Claudio Giráldez. Los que acudieron al estadio Narcís Sala recibieron no solo las gracias de los futbolistas celestes sino también el reconocimiento del equipo rival. «Foi un pracer competir contra vós e a vosa gran afección. Desexámosvos o mellor no que resta de tempada», escribía en gallego el Uniò Esportiva Sant Andreu en las redes sociales como reconocimiento a la deportividad mostrada desde la grada reservada para la afición visitante. Desde esa zona del campo, los barceloneses destacaron que saliesen cánticos a favor del Sant Andreu, un equipo modesto pero que cuenta con muchos seguidores en la ciudad condal. De hecho, el partido contra el Celta no quisieron perdérselo políticos como Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, y Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados.«Estamos moi orgullosos da afección», proclamó el céltico Hugo Álvarez tras finalizar el partido ante un rival que llevó al Celta hasta la tanda de penaltis para superar la ronda de Copa.