Giráldez: «En los momentos que dudamos unos de otros, fuimos más débiles»

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, salió este sábado en defensa de Xabi Alonso, quien está convencido de que si el Real Madrid tiene «paciencia» con él acabará triunfando como técnico en el Santiago Bernabéu.

«Me parece uno de los mejores del mundo, tanto como jugador como ahora como entrenador. Es un cerebro, una persona que tiene las ideas muy claras. Está dando mucha variabilidad a situaciones del juego en ataque y defensa, buscando encontrar la mejor versión de su equipo», afirmó.

«Creo que si tienen paciencia con él, va a hacer una labor espectacular en el Real Madrid. Personalmente, le deseo todo lo mejor. El poco trato que he tenido con él, me ha parecido una persona espectacular, muy educado, muy humilde», añadió.

En una larga comparecencia ante los periodistas, el técnico celeste reconoció que le gustaría igualar «la trayectoria» del entrenador madridista y conseguir «todo lo que ya ha conseguido en su carrera como entrenador».

Giráldez subrayó que el Real Madrid cada vez es un equipo «más completo», por eso avisó de que sus jugadores necesitarán «entender muy bien lo que pasa en el partido» porque durante momentos serán sometidos por el ataque blanco.

«La inercia del Madrid, por los jugadores que tiene, es a romper los partidos por la velocidad que tienen. Es inteligente que en muchos momentos rompa el partido. Está siendo capaz también de manejar tiempos de posesión, de variar la altura de los laterales para buscar salida de tres», analizó.

El preparador gallego asume que su equipo necesitará defender «muy bien en bloque bajo» y tener «personalidad» para poder salir de la presión del rival, que este año está llevándola «todavía más a pares con jugadores muy físicos».

Pese a admitir que a su equipo le falta tener «más continuidad» en el juego, el entrenador del Celta no se mostró especialmente preocupado por los últimos resultados porque «sé lo que queremos ser y sé lo que tenemos que mejorar».

«Estamos vivos en las tres competiciones y haciendo muchas cosas bien. Creo que tenemos que tener paciencia, intentar estar todos en la misma idea, ser positivos, ayudarnos. El año pasado, en los momentos que dudamos unos de otros, fuimos más débiles como club, como equipo. Ojalá podamos seguir en la misma línea todos juntos», avisó.

En este sentido, apuntó que necesitan mejorar su «acierto» de cara a la portería rival, algo en lo que ha influido, puntualizó, las bajas de Williot Swedberg y Hugo Álvarez.