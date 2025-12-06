El Celta Fortuna aprende a perder en Balaídos

El Celta Fortuna rompió su idilio con Balaídos y encajó su primera derrota de la temporada en este feudo, la segunda de la campaña en casa tras la sufrida en Barreiro ante el Guadalajara (0-1) en la primera jornada de los vigueses como locales.

Y eso que el partido no pudo empezar mejor para los pupilos de Fredi Álvarez, que se adelantaron en el marcador a la media hora de juego gracias a un tanto de Óscar Marcos. Pero el Pontevedra remontó con un tanto de Alain al borde del descanso y un penalti transformado por Brais Abelenda en la segunda mitad.

La victoria en el derbi pontevedrés acerca a los granates a los puestos de privilegio, mientras que el filial céltico conserva, de momento, la segunda plaza.

Desde los primeros instantes quedó claro que el Pontevedra llegaba a Balaídos con la firme intención de romper su racha de cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Así, el primer aviso de los visitantes no tardó mucho en llegar y fue contundente.

Porque aún no se había cumplido el minuto cinco de partido cuando Yelko Pino estrellaba un lanzamiento de falta desde la frontal en el palo. El rechace le cayó en buena posición para marcar a Vidorreta, quien, sin embargo, remató excesivamente alto.

La respuesta céltica llegó al cuarto de hora y no se convirtió en el primer tanto del encuentro gracias a la salvadora intervención de Edu Sousa para despejar sobre la misma línea de gol un remate a bocajarro de Hugo Álvarez tras un medido centro raso de Jan Oliveras.

El partido tenía ritmo e intensidad. Los dos equipos apostaban por una agobiante presión alta que dificultaba mucho la salida de balón y tanto las recuperaciones como los balones largos al espacio provocaban contínuos acercamientos a las áreas que no acababan de concretarse en oportunidades de gol.

El Pontevedra la tuvo en un buen pase de Álex González para Tiago, que, tras un gran control, regateó a Meixus para encarar a Coke para finalizar con un disparo muy alto.

El Celta Fortuna, por su parte, no perdonó. Jan Oliveras encontró el espacio para servir un balón entre líneas a Óscar Marcos. El de Vilaxoan tuvo tiempo para controlar, girarse y encarar portería antes de decidir dar un pase a la red para conseguir el 1-0.

Eran los mejores momentos de los vigueses, que pudieron aumentar su renta en un gran balón largo de Jaime para Hugo, quien tras un sensacional control optó por un defectuoso intento de vaselina en el mano a mano ante Edu.

Los visitantes reaccionaron en la recta final del primer tiempo, con un disapro de Cuesta que Coke despejó con apuros y el intento de Luisao en el rechace de Luisao acabó en saque de esquina .

Un córner en el que Alain, inexplicablemente libre de marca en el segundo palo, convirtió con un buen cabezazo picado en el empate.

Fredi introdujo un doble cambio en el descanso, remodelando por completo su banda izquierda para dar entrada a Joel y Angelito. Y el Celta Fortuna volvió al partido con fuerza, avisando en la primera acción con un lanzamiento directo de Hugo en una falta escorada que Edu despejó con apuros.

Pero el partido estaba demasiado roto. Ninguno de los equipos tenía el control y en ese intercambio de golpes, Álex González encontró la mano de Gavián en un intento de centro para que el árbitro señalase un penalti que Brais Abelenda convirtió en el gol de la remontada.

El filial céltico pudo responder apenas cinco minutos después pero Hugo pecó de egoísta y optó por definir él mismo un buen servicio en profundidad de Gavián cuando Somuah estaba solo para empujar el balón al fondo de la red.

Quedaba aún veinte minutos por delante pero ya poco más se jugó del encuentro. El Pontevedra tiró de oficio para bajar el ritmo y cortar cualquier opción con constantes faltas y ya con el Fortuna a la desesperada, tuvo la sentencia en un mano a mano de Abelenda, que falló en su intento de vaselina.

Y en la última jugada del choque pudieron rescatar al menos un punto los célticos para mantener su imabtibilidad como locales. Pero el buen intento de Hugo en una falta lejana se encontró con la acertada intervención de Edu para evitar el gol.