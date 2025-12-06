En busca de la cuarta victoria consecutiva fuera de casa

La Liga regresa para un Celta que esta temporada intenta sobrevivir en tres competiciones. De hecho, el jueves superó en la Copa al modesto Sant Andreu en la tanda de penaltis. En el torneo doméstico, el equipo de Claudio Giráldez viene de sufrir una dolorosa derrota en casa ante el Espanyol con un gol encajado en los últimos minutos. Como visitante, los resultados acompañan más al equipo de Claudio Giráldez, que mañana visita el Santiago Bernabéu con la ilusión de sumar su cuarta victoria consecutiva a domicilio, después de superar a Osasuna, Levante y Alavés. Además, será la ocasión número 69 que los célticos pisarán el coliseo madridista, donde solo han conseguido 7 victorias y otros tantos empates. Ese balance no invita demasiado al optimismo. La nueva cita en la capital del reino corresponde a la decimoquinta jornada de Liga y además supondrá el reencuentro de Borja Iglesias con Xabi Alonso. El delantero del Celta coincidió con el técnico tolosarra en el Bayer Leverkusen, al que llegó como cedido por el Betis.

De aquel breve paso por la Bundesliga, el goleador compostelano guarda muy buenos recuerdos de quien fue su entrenador y ahora dirige al multicampeón blanco. «La manera que Xabi tiene de entender el fútbol y la vida me ayudó mucho. Para mí fue una reconexión con mi profesión, y encima ganamos Liga y Copa fuera de España», recordaba meses atrás Borja Iglesias sobre Xabi Alonso. «El ritmo de entrenamiento y todo era un disfrute jugar. Cada vez que estabas en el campo sentías que tú marcabas el ritmo del partido. Estaba en ese momento que me sentía agobiado con lo que hacía, no terminaba de conectar - no como me pasa ahora - y me he encontrado un poco como futbolista», explicaba el jugador del Celta en los micrófonos de El Larguero.

Iglesias, que lidera la lista de goleadores del Celta, con 5 tantos en la Liga, no presenta buenos números contra el Real Madrid, ante el que se enfrentó con las camisetas del Espanyol, el Betis y el Celta. No conoce la victoria en sus once duelos directos con los blancos. Lo único positivo que sumó fueron cuatro empates y una asistencia. De momento, sigue sin marcarle al vigente campeón de Liga, que viene de ceder el liderato al Barcelona después de encadenar tres empates (ante Rayo, Elche y Girona). El martes pasado ganó en San Mamés, en la jornada adelantada (la decimonovena) porque en enero disputará la Supercopa de España.

El equipo de Xabi Alonso regresa al Bernabéu tras más de un mes de ausencia y lo hace en un momento en el que ha comenzado a cuestionarse al entrenador guipuzcoano. Las críticas, sin embargo, han remitido tras la goleada firmada ante el Athletic Club (0-3). En ese partido, el extécnico del Leverkusen recuperó planteamientos de Carlo Ancelotti: pobló de músculo el centro del campo y dio libertad a sus principales figuras. Ello llevó a un partido abierto, de ida y vuelta, en el que Mbappé aprovechó su velocidad para sentenciar a los rojiblancos.

Para la cita ante el Celta, Alonso tendrá que buscar una solución para el lateral derecho tras la lesión de Trent-Alexander Arnold. Con Carvajal recuperándose, Valverde aparece como opción para suplir al británico. Para la cita ante el Celta es duda Camavinga, con un leve esguince de tobillo.

El equipo vigués acude al Bernabéu tras caer allí el curso pasado en la Liga (3-2) y en la Copa (5-2, tras prórroga). Este último duelo generó polémica por el arbitraje parcial de Munuera Montero y con Hernández Hernández en el VAR.

De los jugadores del actual plantel céltico, solo Aspas ha repetido en dos ocasiones como goleador en el coliseo blanco. Cervi también marcó allí, al igual que Marcos Alonso, Javi Rodríguez y Williot; estos tres, el pasado curso.

Aidoo, lesión en el bíceps femoral

Claudio Giráldez dará a conocer la lista de convocados para viajar a Madrid después de finalizar el entrenamiento que arrancará este mediodía en la ciudad deportiva Afouteza. Entre los citados no estará Joseph Aidoo después de que el ghanés tuviese que retirarse por lesión en el minuto 10 del partido de Copa ante el Sant Andreu. Ayer, los médicos del club señalaron que el zaguero africano sufre una lesión en el bíceps femoral y que queda pendiente de pasar pruebas complementarias para conocer con mayor exactitud el alcance de las dolencias en la pierna izquierda que le mantendrán fuera del equipo durante un tiempo indeterminado. Aidoo no estará mañana en el Bernabéu. Tampoco podrá jugar el jueves que viene contra el Bolonia, en la sexta jornada de la Liga Europa, al no haber sido inscrito por el Celta en este torneo continental.El internacional con Ghana es el único futbolista de la primera plantilla que aparece en el parte médico difundido en la tarde de ayer por el club, tras finalizar el entrenamiento vespertino que programó Giráldez tras finalizar de madrugada el compromiso copero en Barcelona.En el parte médico no aparece Mihailo Ristic, que fue sustituido en el descanso por problemas físicos, como reconoció Giráldez tras el partido. En esta ocasión, no parece que esta incidencia acabe en una nueva lesión de un Ristic que acumula bastantes problemas musculares.