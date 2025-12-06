El Celta lidera el tiempo de juego en la Liga con 58 minutos

Nadie juega más minutos de media por partido que el Celta de Claudio Giráldez, que acumula un total de 58:19 minutos con el balón en movimiento de los 90 que consta cada encuentro. El equipo vigués ocupa la primera posición en esta clasificación, según los datos aportados por la propia Liga en lo que va de campeonato regular. El último puesto corresponde, como no, al Getafe de José Bordalás, con diez minutos menos de juego efectivo que los célticos (48:52 minutos).

La idea de querer siempre el balón es una de las características del conjunto de Giráldez, un equipo que tampoco se prodiga en las faltas y que renuncia normalmente a las interrupciones del juego para romper el ritmo del rival. Así, el Celta se erige como el equipo de la Liga que más minutos de juego efectivo ofrece en sus partidos, al acumular el 58,19 por ciento del total de los 90 minutos del tiempo real de un encuentro de la competición regular.

El podio de esta clasificación lo completan el Betis y el Real Madrid. El equipo sevillano aparece en la segunda posición con 58:01 minutos de juego efectivo, frente a los 57:41 minutos del cuadro blanco.

De esta forma, el Santiago Bernabéu vivirá mañana un duelo en el que la pelota estará en juego durante muchos minutos, pues se enfrentarán el primer y el tercer equipo que más tiempo dedican a jugar a fútbol de toda la Primera División.

Villarreal, Girona y Oviedo figuran a continuación de los que lideran esta tabla clasificatoria de tiempo de juego, en la que el Espanyol aparece en la séptima plaza al contabilizar 56:44 minutos con la pelota en movimiento de media en las catorce primeras jornadas del campeonato liguero. El Atlético de Madrid aparece en la octava plaza (56:42), seguido de Elche (56:18) y Barcelona (55:38).

Cierra esta tabla el Getafe, por detrás de Sevilla (50:32), Alavés (52:23), Rayo (52:54) y Athletic Club (53:12).