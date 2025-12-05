Trent se pierde el partido ante el Celta y Camavinga es duda

El francés Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, sufre un esguince leve en el tobillo izquierdo, tras hacerse daño en el partido del miércoles ante el Athletic Club, y es duda para la visita del Celta al Santiago Bernabéu.

Las pruebas médicas a las que se sometió el francés detectaron un esguince leve de tobillo y serán las pruebas a las que se someta el sábado las que determinen su disponibilidad.

Un Camavinga que ya estuvo de baja en el inicio de temporada durante 37 días por un esguince en el tobillo derecho.

Duda el francés para el partido ante el Celta y descartado el otro futbolista que se retiró lesionado del partido en San Mamés, Trent Alexander-Arnold. El inglés será baja más de dos meses debido a una lesión muscular en el recto anterior.