Advertía en la víspera Claudio Giráldez del peligro que suponía la eliminatoria de Copa contra el Sant Andreu teniendo en cuenta que el partido se disputaría en un terreno de juego de reducidas dimensiones y de hierba artificial, lo que favorecía al equipo local. El entrenador del Celta no falló en los pronósticos porque su equipo solo reaccionó cuando el equipo catalán se adelantó en el marcador y forzó la prórroga cuando ya estaba en inferioridad numérica por la expulsión de Carlos Domínguez. En la tanda de penalti se impusieron los célticos, que acertaron los siete lanzamientos que realizaron. Entonces llegó el falló de Serrano, que mandó el balón por encima del larguero de la portería de Iván Villar después de que sus seis predecesores batiesen con claridad al guardameta céltico.

«Hemos sufrido más de lo esperado pero creo que el equipo se ha mantenido, en ese aspecto, firme, convencido de que podíamos pasar y de que iba a tocar sufrir y ha acabado bien», proclamó Giráldez tras el intenso partido en el barrio barcelonés de Sant Andreu, que contó con la presencia de políticos catalanes como Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, y de Miriam Nogueras, de Junts.

El entrenador del Celta se enfocó tras esta agónica eliminatoria en el próximo compromiso de Liga, que llevará al Celta al Santiago Bernabéu la noche del domingo. «Y a recuperarnos para el partido del Madrid ,pero con una victoria que nos da, por lo menos, esa satisfacción», dijo el técnico de O Porriño desde la sala de prensa del estadio Narcís Sala, que registró un lleno completo.

En su comparecencia, Giráldez explicó la motivación que él y su equipo técnico trasladó a los jugadores ante la tanda de penaltis, que el Celta no afrontaba desde hacía 14 años, desde que en junio de 2011 cayó eliminado en Granada de la fase de ascenso a Primera División, «Los penaltis es una lotería, hemos intentado trasladar a los jugadores la tranquilidad, que tomasen una decisión, que lo ejecutasen bien, que confiasen en que íbamos a pasar, que habían trabajado bien en muchas cosas». Los célticos hicieron pleno en los siete penaltis ejecutados. No respondió así el rival: Serrano mandó alto el balón en el séptimo intento por superar a un Iván Villar que encajó las seis primeras penas máximas tras la prórroga de media hora a la que se llegó en la noche de ayer tras el empate a cero inicial con el que concluyó el partido.

Por otra parte, Claudio Giráldez también se mostró preocupado por los dos lesionados de la noche: Joseph Aidoo y Mihailo Ristic. El internacional ghanés solicitó el cambio en el minuto 9 tras sufrir una lesión muscular. El serbio tampoco se presentó en el segundo tiempo por molestias físicas. Ambos pasarán reconocimiento médico en las próximas horas en Vigo. «Ojalá no sea nada las molestias de Aidoo y Mihailo», apuntó el entrenador del Celta, que estará en el próximo sorteo de la competición copera. Ayer le costó más superar esta ronda que la primera ante el modesto Puerto de Vega asturiano. Los penaltis llevaron esta vez al Celta hasta la siguiente fase de la Copa.