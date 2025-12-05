El Espanyol cae eliminado; Rayo y Valencia se salvan en el descuento

El Espanyol quedó eliminado de la Copa al caer (1-0) ante el Atlético Baleares en una jornada de máximo sufrimiento para los equipos de Primera, con Rayo Vallecano y Valencia avanzando a dieciseisavos de final en el descuento de las prórrogas contra Real Ávila (1-2) y Cartagena (1-2).

«Esto es una cagada gorda», dijo Manolo González después de la eliminación del Espanyol. El equipo catalán cedió ante un Segunda RFEF con el gol de Jaume Tovar en el minuto 54. El Atlético Baleares, entrenado por un ex de los de Cornellà como Luis Blanco, se defendió sin apuros en el primer tiempo y, en el inicio del segundo, castigó la pobre actitud de su rival.

Tras encajar el 1-0, el equipo ‘perico’ recuperó titulares sobre el césped con los cambios, pero no hubo reacción de un Espanyol que se sumó a Girona y Real Oviedo como equipos de Primera eliminados. El resto de conjuntos de LaLiga EA Sports de este jueves avanzó pero sufriendo de lo lindo. El Rayo forzó la prórroga en el 94’ y ganó el partido con un cabezazo de Álvaro García en el 119’.

El Real Ávila perdonó pero insistió hasta que Carlos Pascual hizo el 1-0 en el inicio del segundo acto. El equipo vallecano se vio de lleno en problemas contra un Segunda RFEF y sin una gran respuesta, pero Isi Palazón empató en el descuento con un balón suelto en el área. Los de Iñigo Pérez tampoco mandaron en la prórroga, pero aprovecharon su única ocasión al borde de los penaltis.

El billete del Valencia fue más apretado si cabe. El equipo ‘che’ se libró de la quema ante un Cartagena que cuajó una gran actuación y mereció seguramente el triunfo. La posesión estéril de los de Carlos Corberán contrastó con la energía local, además del 1-0 de Alfredo Ortuño en el Cartagonova. Sin embargo, el equipo de Primera RFEF regaló el 1-1 en un error de su portero en el minuto 80, con toda su artillería el Valencia. Kevin Sánchez falló un penalti para el Cartagena ante Stole Dimitrievski en el 119 y, en el 121, Jesús Vázquez hizo el 1-2.