El Celta esquiva la debacle ante el Sant Andreu en una agónica tanda de penaltis

El Celta a punto estuvo de caer eliminado en segunda ronda de Copa del Rey después de sufrir en el campo del Sant Andreu, de Segunda RFEF. Los celestes sabían que en el Narcís Sala les esperaba una trampa y así fue. La falta de pegada del equipo de Giráldez le condenó a sufrir hasta el último minuto de un encuentro que se decidió en el décimocuarto penalti de la tanda, el que falló Sergi Serrano y dio por finalizado el calvario de los vigueses.

Al Celta le fue imposible abrir la lata durante los primeros noventa minutos. Venía el equipo avisado de lo complicado que era el Sant Andreu, un conjunto muy ordenado pese a militar en Segunda RFEF y que esta noche trabajó a destajo en defensa siempre alentado por su público. De hecho, pudo ponerse por delante en el primer minuto con una oportunidad clarísima. La vaselina de Sergi García en el mano a mano frente a Iván Villar se fue desviada por muy poco.

Después de unos instantes de alta intensidad en los que el ímpetu de los locales igualó las fuerzas sobre el campo, el Celta se hizo con el control del partido y comenzó su infructuoso asedio sobre la portería de Raúl. Hugo Álvarez fue el más activo del primer tiempo e incluso remató un balón contra el larguero antes del descanso.

La dinámica de la segunda mitad fue muy similar y con el paso de los minutos el Sant Andreu fue hundiéndose más y más. Pero aguantaron. El Celta acechaba constantemente su área pero no encontraba aberturas en su defensa. Pudo haber marcado Jutglà, negado con el gol durante todo el encuentro, con un derechazo desde fuera del área que impactó con violencia contra la base del palo.

Giráldez quería cerrar la eliminatoria en los 90 minutos. Recurrió a Borja Iglesias y a Iago Aspas a falta de un cuarto de hora, aunque no generaron ninguna acción clara más allá de un cabezazo del de Moaña que se fue alto. La prórroga era inevitable.

Borja Iglesias evitó el descalabro. El santiagués empató en el primer tiempo del añadido justo después de que Alexis García diese la sorpresa. El futbolista de Sant Andreu, en uno de los pocos acercamientos de los catalanes, encontró un rechace dentro del área y adelantó a los suyos. La alegría del Narcís Sala duró un minuto. Yoel Lago filtró un balón a Borja Iglesias, que aprovechó uno de los pocos despistes de los barceloneses para empatar. Anotó el Celta en la única ocasión clara que tuvo en la prórroga. El partido se fue a los penaltis. Fue una tanda eterna. Nadie quería fallar y la presión aumentaba con cada lanzamiento. Por el Celta anotaron —por este orden— Mingueza, Borja Iglesias, Aspas, Hugo Álvarez, Beltrán, Pablo Durán y Yoel Lago. Sergi Serrano reventó su penalti contra el larguero. Honor para el Sant Andreu por su gran eliminatoria. El Celta evitó la catástrofe y ya piensa en el Bernabéu.