Aidoo sufrió una lesión muscular en el minuto 9
El ghanés regresaba a un campo de hierba artificial tras lesionarse de gravedad en otoño de 2023
REDACCIÓN
El Celta temía más al césped artificial que se encontraría en el estadio Narcís Sala que al Sant Andreu, el séptimo clasificado del grupo tercero de la Segunda RFEF. Y uno de los que con más preocupación podían afrontar esta eliminatoria de Copa era Joseph Aidoo. El central ghanés del Celta volvía a enfrentarse a unas circunstancias parecidas a la de su grave lesión en otoño de 2023. Entonces, afrontó un amistoso con Ghana ante México en Estados Unidos, en un campo de césped sintético en el que a los veinte minutos cayó lesionado de gravedad. El zaguero céltico sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda que le llevaría al quirófano y a superar un largo procesión de recuperación. No solo perdió la titularidad en el Celta, sino que fue cedido al Valladolid y al regresar se le consideró transferible. Giráldez le dio de nuevo una oportunidad este curso y Aidoo ha demostrado que su recuperación va por buen camino. Ayer, sin embargo, sufrió una lesión muscular a los nueve minutos.
