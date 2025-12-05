Aidoo sufrió una lesión muscular en el minuto 9

El Celta temía más al césped artificial que se encontraría en el estadio Narcís Sala que al Sant Andreu, el séptimo clasificado del grupo tercero de la Segunda RFEF. Y uno de los que con más preocupación podían afrontar esta eliminatoria de Copa era Joseph Aidoo. El central ghanés del Celta volvía a enfrentarse a unas circunstancias parecidas a la de su grave lesión en otoño de 2023. Entonces, afrontó un amistoso con Ghana ante México en Estados Unidos, en un campo de césped sintético en el que a los veinte minutos cayó lesionado de gravedad. El zaguero céltico sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda que le llevaría al quirófano y a superar un largo procesión de recuperación. No solo perdió la titularidad en el Celta, sino que fue cedido al Valladolid y al regresar se le consideró transferible. Giráldez le dio de nuevo una oportunidad este curso y Aidoo ha demostrado que su recuperación va por buen camino. Ayer, sin embargo, sufrió una lesión muscular a los nueve minutos.