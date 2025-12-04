El Celta pone el foco en la Copa del Rey en busca de un reactivo moral tras las duras derrotas encadenadas contra el Ludogorets y el Espanyol la pasada semana. Visita el grupo de Claudio Giráldez al UE Sant Andreu, de Segunda RFEF, (Narcis Sala, 21.00 horas) en un duelo más problemático de lo que indica la diferencia de nivel de ambos equipos.

Poco se parece esta eliminatoria a la anterior contra el modesto Puerto de Vega. A la dificultad de medirse a un rival extraordinariamente motivado con las entradas agotadas, hay que añadir esta vez el problema de jugar en hierba sintética, una superficie extraña, a la que el adversario sí está acostumbrado, y en un campo de dimensiones más reducidas, que favorece el juego directo del equipo de casa.

Un escenario complicado y un rival con recursos, de lo mejor de su categoría, que van a obligar a los celestes a mantener un alto grado de concentración y no regatear esfuerzos para evitar un tropiezo que, tras la pobre imagen de los dos últimos partidos y con la visita liguera al Santiago Bernabéu a la vuelta de la esquina, sembraría el horizonte de dudas.

Claudio Giráldez ha pasado página sobre los últimos resultados negativos y se centra de momento en superar la eliminatoria sin pensar en el inminente duelo contra el Real Madrid. El técnico da, no obstante, descanso a algunos de los jugadores importantes que acumulan más minutos sobre sus piernas.

Se deja el porriñés en Vigo a Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso, sus tres centrales titulares, y prescinde también de Radu, Javi Rueda, Ilaix Moriba, Miguel Román, Bryan Zaragoza y Jones El-Abdellaoui, que apuntan a la titularidad el domingo contra el Real Madrid.

Sí entran en la lista Iago Aspas y Borja Iglesias, que apuntan al banquillo, además de cuatro futbolistas del Fortuna que muy probablemente dispondrán de minutos esta noche. Giráldez ha elegido en esta ocasión a Óscar Marcos y a Andrés Antañón, que repiten con respecto a la anterior eliminatoria y a Ángel Arcos, que debutó con el primer equipo la pasada semana contra el Ludogorets y entonces estaba lesionado. No han entrado finalmente en la lista Hugo González y Pablo Meixús, que debutaron frente al Puerto de Vega, por considerar el técnico ha había gente de sobra en el primer equipo para cubrir sus respectivas posiciones.

El entrenador del Celta volverá a realizar rotaciones, pero sin descuidar el nivel competitivo del equipo con un once de garantías. Ausente Radu, la portería será para Iván Villar. Al aldanense se situará bajo el travesaño con una defensa un poco más de circunstancias, a la que apuntan Aidoo y Carlos Domínguez y pueden volver Manu Fernández o Yoel Lago, que tendrían una oportunidad de redención tras su mal papel en el duelo europeo de Razgrad.

En los carril derecho es probable la presencia de Óscar Mingueza, suplente el pasado domingo, mientras que al izquierdo optan Mihailo Ristic y Franco Cervi.

En el medio campo todas las opciones parecen abiertas, desde Beltrán a Hugo Sotelo, pasando por Antañón y Damián Rodríguez, otro de los señalados del partido contra el Ludogorets que necesita con urgencia una buena actuación.

Por lo que respecta al frente ofensivo, la sensación es que Giráldez reservará de partida a Iago Aspas y Borja Iglesias con la idea de que lleguen lo más frescos posible a Bernabéu. La posición de nueve la ocupará previsiblemente Ferran Jutglá, que vivirá un partido muy especial frente al equipo que propició su salto al Barcelona B hace seis años, seguramente escoltado a la derecha por Pablo Durán y a la izquierda por un Williot necesitado de ganar ritmo competitivo tras su larga lesión.

Con la importante baja de su máximo goleador, Mario Mendes, el Sant Andreu tratará de aprovechar el tirón de la Copa, con entradas agotadas y afición entregada, para dar la campanada y retomar impulso en la liga, donde encadena dos empates y una derrota.