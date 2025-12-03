El Celta cumplió ayer con lo que ya es una arraigada tradición cada Navidad para llevar alegría a los más pequeños. La primera plantilla, el cuerpo técnico, la presidenta, Marián Mouriño, y otros representantes del club y de su fundación recorrieron las habitaciones del centro hospitalario vigués para entregar regalos, firmar autógrafos y compartir unos minutos con los pequeños, que recibieron la visita con sorpresa y una ilusión y alegría desbordantes. En la fotografía, los representantes del club vigués y los facultativos y auxiliares de enfermería posan en el vestíbulo del hospital junto a un gran árbol navideño.

La plantilla del Celta reparte ilusión en el Álvaro Cunqueiro | RCCV