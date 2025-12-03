La plantilla del Celta reparte ilusión en el Álvaro Cunqueiro
El Celta cumplió ayer con lo que ya es una arraigada tradición cada Navidad para llevar alegría a los más pequeños. La primera plantilla, el cuerpo técnico, la presidenta, Marián Mouriño, y otros representantes del club y de su fundación recorrieron las habitaciones del centro hospitalario vigués para entregar regalos, firmar autógrafos y compartir unos minutos con los pequeños, que recibieron la visita con sorpresa y una ilusión y alegría desbordantes. En la fotografía, los representantes del club vigués y los facultativos y auxiliares de enfermería posan en el vestíbulo del hospital junto a un gran árbol navideño.
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción
- Cafersa fía a una mina subterránea el futuro de 125 empleos en Galicia
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- El resurgir de O Sisto: veinte vecinos reviven una aldea que llegó a estar casi deshabitada
- Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión
- El vigués Jorge Juan Costas, 'padre' de la baliza V16, aclara las dudas sobre el dispositivo que sustituirá a los triángulos desde enero de 2026