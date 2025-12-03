Giráldez reconoce su error al hablar sobre el juego del Espanyol: «Manolo se merece una estatua»

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, pidió este miércoles disculpas por su crítica al estilo de juego del Espanyol en la rueda de prensa posterior al encuentro que ambos equipos disputaron el pasado domingo en Balaídos.

«Cuando hablo de que no plantearía los partidos como entrenador lo hago desde el máximo respeto. No plantearía los partidos como Flick, Íñigo, Míchel, Manolo… y respeto muchísimo el trabajo de todos ellos», manifestó el técnico gallego.

«Se lo dije a Manolo previamente y lo digo aquí públicamente, se merece una estatua en el campo del Espanyol por lo que está haciendo. Ascendió al equipo, logró salvarlo en un año muy complicado y ahora lo tiene sexto. Me ha ganado las tres veces que nos hemos enfrentado, por lo que es tres veces mejor entrenador que yo», añadió.

La polémica surgió tras el encuentro, a raíz de una pregunta en sala de prensa sobre los diferentes estilos de juego de Celta y Espanyol.

«Yo no voy a plantear los partidos como hace el Espanyol. Respeto lo que hacen ellos, pero mi manera de ver el fútbol es otra», dijo entonces el técnico celeste. Unas críticas que sentaron mal en el Espanyol, por eso Giráldez salió al paso para que no se «malinterpreten» sus declaraciones.

«Cometí el error de hablar de jugar a ganar o empatar, y eso es algo que no tengo que juzgar yo porque cada uno realmente hace lo que estima», expuso en la rueda de prensa de este mediodía.

El técnico gallego afirmó que «no» lo hizo con la intención de que «alguien se sintiese ofendido» porque para él «todos los caminos son lícitos en el fútbol» para poder competir.

En este sentido, subrayó que su reflexión vino motivada porque, bajo su punto de vista, hubo «muchas situaciones en la primera parte de ellos ralentizar saques y parece que estaban contentos con eso; y segundo porque en la entrevista flash Pol Lozano dijo que se encontraron con la victoria, por lo que entendía que podían estar cómodos con el empate».

«En los tres partidos hemos estado por encima del Espanyol, y este es un dato objetivo. Hemos defendido mal una acción a balón parado y nos han hecho gol. Luego ya no nos han generado más ocasiones. Eso es lo que intentaba explicar, pero seguramente lo he hecho mal. A veces, sin querer faltar al respeto, lo terminas haciendo», concluyó.

«Quiero pasar en la Copa»

El entrenador celeste señaló que, pese a que tres días después visitarán al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ahora mismo solo piensa en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Sant Andreu.

«Quiero pasar en la Copa más allá de contra quién juguemos el domingo. Tenemos la ilusión de seguir avanzando en las tres competiciones porque considero que tenemos una plantilla para poder permitírnoslo. Vamos a intentar sacar un once competitivo mañana», indicó.

El técnico celeste espera un duelo de máxima exigencia en el estadio Narcís Sala, de hierba artificial y dimensiones más reducidas. «Lo primero es pasar esta eliminatoria, ganar, y para eso habrá que adaptarse a un contexto muy complicado que iguala la diferencia de categoría. Tenemos que estar muy concentrados y muy bien para poder ganar en un escenario así», apuntó en rueda de prensa.

«La competición te iguala todo y más si juegas en artificial, en un campo de dimensiones pequeñas que no estamos acostumbrados. Sabemos que tienen una afición que aprieta mucho, que está muy encima. Otros equipos de Primera han sufrido mucho allí», advirtió.

Giráldez insistió en que el Sant Andreu tiene jugadores con capacidad para hacerles daño, por eso incidió en la importancia de estar muy concentrados porque «cuando bajamos un uno por ciento no somos capaces de competir como nos gustaría, ya lo vimos la semana pasada (en Bulgaria)». Por ello, pidió «respetar» al equipo catalán pese a militar en Segunda Federación, y recordó que otros clubes de LaLiga ya sufrieron en esta eliminatoria para derrotar a equipos de inferior categoría.

El preparador del Celta no dio pistas sobre el once que alineará de inicio, aunque dijo que el atacante Ferran Jutglà, exjugador del Sant Andreu, podría formar parte del once. «Va a estar en la convocatoria, veremos si sale de inicio o no. Es un contexto que controla, que domina. Aún encima no jugó el otro día, lo que hace que esté fresco», explicó.

El Celta se lleva a tierras catalanas a 23 futbolistas. En Vigo se quedan Radu, Starfelt, Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Ilaix Moriba, Bryan Zaragoza y Jones El-Abdellaoui. A diferencia de la ronda anterior disputada en Puerto de Vega, a este encuentro si viajarán Iago Aspas y Borja Iglesias. A la expedición se unen tres jugadores del Celta Fortuna: el portero Marcos González, al centrocampista Andrés Antañón y a los atacantes Ángel Arcos y Óscar Marcos.