Giráldez: «Quiero pasar en la Copa, más allá de contra quién juguemos el domingo»

Claudio Giráldez ha pedido a sus jugadores un esfuerzo para adaptarse a las dificultades de la Copa de Rey (césped artificial, campo pequeño y un rival extremadamente motivado) y ofrecer mañana frente al Sant Andreu, de Segunda RFEF, un alto nivel competitivo en un torneo que no el técnico céltico no considera menor y el Celta afronta ilusionado, sin pensar en la visita liguera del domingo al Santiago Bernabéu.

«Quiero pasar en la Copa más allá de contra quién juguemos el domingo. Tenemos la ilusión de seguir avanzando en las tres competiciones y una plantilla que lo permite. Vamos a intentar sacar un once competitivo mañana», ha declarado el preparador celeste en la conferencia de prensa previa al choque. «Lo primero es pasar, ganar adaptándonos a un contexto muy complicado, que iguala la diferencia de categoría, y el domingo sacar otro equipo competitivo para ganar en el Bernabéu, que es a lo que tenemos que ir», ha puntualizado Giraldez, que ha remachado: «Nos tenemos que adaptar a ese contexto y verlo como lo que hay y no como una excusa o un déficit».

El entrenador del Celta ha recordado que el San Andreu es uno de los equipos más fiables de su categoría y ya ha demostrado su buen nivel frente a otros equipos de Primera División con el factor campo de su lado. «La competición iguala todo y más si juegas en artificial, en un campo de dimensiones pequeñas a las que no estamos acostumbrados. Sabemos que tienen una afición que aprieta mucho, que está muy encima. Otros equipos de Primera han sufrido mucho allí», ha resaltado el porriñés, que no ha escatimado alabanzas hacia el conjunto que dirige Natxo González: «Es un equipo hecho para estar arriba en Segunda RFEF, con jugadores de nivel de Primera RFEF. Tenemos que jugar al cien por cien y respetar la dificultad del escenario jugando con la misma concentración, autoestima y respeto».

Con la idea de aclimatarse a la superficie en que se va a jugar el partido, el Celta se entrenó ayer en el campo de hierba artificial de A Madroa, experiencia que Claudio Giráldez ha considerado provechosa de cara al partido de mañana. «Me gustó la actitud, el ritmo del entrenamiento. El ritmo de la pelota fue muy bueno, pero mañana nos tenemos que adaptar a un equipo que, aunque sea de hierba artificial, no es el mismo», ha explicado.

Sin dar pistas sobre si va a rotar mucho o poco, el preparador céltico ha esbozado sus planes para el once titular y el banquillo. «Tenemos que intentar cuadrar un equipo competitivo, que todas las posiciones estén bien cubiertas y tengamos alternativas en el banquillo porque sabemos que es un partido muy tenso, que va a estar de situaciones muy vivas. Y la gente del banquillo tiene que ser muy reactiva, que nos pueda ayudar a cambiar o a mantener lo que está pasando», ha observado Giráldez, que, sin dar nombres, ha anticipado que dará oportunidades a algunos de los chicos del Fortuna que esta mañana se han ejercitado a sus órdenes: «El único momento de la temporada que están todos disponibles. Hemos entrenado 29 de campo, de los cuales pueden ir 20».

El Celta se lleva a tierras catalanas a 23 futbolistas. En Vigo se quedan Radu, Starfelt, Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Ilaix Moriba, Bryan Zaragoza y Jones El-Abdellaoui. A diferencia de la ronda anterior disputada en Puerto de Vega, a este encuentro si viajarán Iago Aspas y Borja Iglesias. A la expedición se unen tres jugadores del Celta Fortuna: el portero Marcos González, al centrocampista Andrés Antañón y a los atacantes Ángel Arcos y Óscar Marcos.

Disculpas a Manolo

El entrenador del Celta ha aprovechado su comparecencia para aclarar sus palabras en la rueda de prensa posterior al último partido de Liga contra el Espanyol y pedir disculpas a Manolo González, el técnico perico, cuya labor «merece una estatua».

«Cuando hablo de que no plantearía los partidos como otro entrenador lo hago desde el máximo respeto. No plantearía los partidos como Flick, Íñigo, Míchel, Manolo… y respeto muchísimo el trabajo de todos ellos», ha matizado el preparador céltico.

«Se lo dije a Manolo previamente y lo digo aquí públicamente, se merece una estatua en el campo del Espanyol por lo que está haciendo. Ascendió al equipo, logró salvarlo en un año muy complicado y ahora lo tiene sexto. Me ha ganado las tres veces que nos hemos enfrentado, por lo que es tres veces mejor entrenador que yo», ha proclamado.

Giráldez ha lamentado también que sus palabras llevasen a un malentendido. «Cometí el error de hablar de jugar a ganar o empatar, que no tengo que juzgarlo yo, porque cada uno hace lo que estima; y de hablar del planteamiento del rival, evidentemente, no lo hice con la intención de que nadie se sienta ofendido. Siempre digo que todos los caminos son lícitos en el fútbol», ha expuesto.

El técnico de Cans ha finalizado su intervención indicando que simplemente se limitó a dar su opinión sobre los méritos que cada equipo hizo para hacerse acreedor de la victoria: «Soy el primero que intento ser crítico, pero mi opinión no siempre es que cuando pierdo merezco perder. Si queréis que diga que cuando pierdo merezco perder, pues no seré yo; intento ser yo, decir la verdad, y a veces las formas no son las correctas y entro a valorar cosas que no debería valorar. Desde aquí, mis disculpas y mi aclaración».