Giráldez no se fía del Sant Andreu

Claudio Giráldez no se fía de la Unió Esportiva Sant Andreu, equipo del barrio barcelonés de El Palomar al que el Celta se va a enfrentar mañana en la segunda ronda de la Copa del Rey. El técnico celeste considera que el duelo contra el cuadro que dirige Natxo González, de Segunda RFEF, puede ser un «partido trampa» por la motivación de un rival que ya dio muchos quebraderos al Betis hace un año y tiene mucho que ganar y muy poco que perder y las dificultades que va a tener el Celta para adaptarse a la hierba sintética del Estadio Narcis Sala, el escenario donde se va a jugar el partido.

El técnico celeste espera una difícil prueba frente a un adversario con recursos, que espera el choque sumamente motivado para conseguir una proeza que ya rondó el pasado curso y le daría un gran impulso en la competición regular, donde está posicionado en séptima plaza, con 18 puntos, a solo dos de los puestos que dan acceso al play-off de ascenso.

Otro problema al que tendrá que enfrentarse el equipo celeste es tener que jugar en una superficie desconocida, muy distinta a la hierba natural que habitualmente está acostumbrado. La pelota corre y bota de otra manera en hierba sintética y ello supone una desventaja, que se suma a las dimensiones del campo, más corto y estrecho que Balaídos. Para mitigar este problema, Claudio Giráldez ha programado hoy un entrenamiento en el campo de hierba sintética de A Madroa donde habitualmente se ejercitan y juegan sus partidos el Juvenil A y As Celtas.

Tal como ya ocurrió en la anterior ronda copera contra el Puerto de Vega asturiano, Claudio Giráldez va a incluir hoy en la convocatoria y dará minutos mañana a varios futbolistas del Celta Fortuna. En la jornada da ayer se ejercitaron con el primer equipo Óscar Marcos, Hugo González, Ángel Arcos y Andrés Antañón. Los cuatro cuentan con muchas posibilidades de entrar en la citación que el técnico celeste ofrecerá tras la rueda de prensa prevista en la ciudad deportiva tras el entrenamiento de hoy. Marcos, que anotó un gol, Hugo González y Antañón ya fueron convocados por el preparador celeste y dispusieron de minutos en la última eliminatoria de Copa, no así Ángel Arcos, quien entonces se encontraba lesionado. También dispuso de minutos el central Pablo Meixús, con quien Giráldez no contó en el entrenamiento de ayer.

Es probable que los jugadores del Fortuna vuelvan a tener minutos en la Copa. El técnico céltico podría, de hecho, alinear hasta cuatro jugadores del filial al mismo tiempo tras el cambio de normativa recientemente aprobado por el Consejo Superior de Deportes. Giráldez ya pudo hacerlo ante el Puerto de Vega tras aprobarse el cambio de normativa por la RFEF, pero prefirió no arriesgar y esperar hasta que la modificación fuese ratificada por el CSD.

Con la visita liguera al Santiago Bernabéu a la vuelta de la esquina se espera que el técnico reserve a una buena parte de su pesos pesados en el partido de mañana. Uno de los que apuntan al once es Ferran Jutglá, que vivirá un partido muy especial contra un equipo al que debe mucho en su carrera.