Beltrán, más fuera que dentro

Los días de Fran Beltrán en el Celta parecen estar contados. El centrocampista vallecano, de 26 años, concluye su contrato el próximo mes de junio y todos los indicios apuntan a que al final de esta temporada se pondrá fin a una relación profesional que se ha prolongado durante ocho años.

La realidad es que, pese al impacto que Beltrán ha tenido en estos años en el Celta, el jugador lleva demasiados meses sin noticias del club como para pensar que existe un interés real en su continuidad. Hace cerca de un año que Marco Garcés no se reúne con los representantes del jugador para discutir su futuro. Por aquel entonces ambas partes se emplazaron a retomar las conversaciones durante el verano, pero meses después el club celeste no ha movido ficha, siquiera para presentar al jugador una oferta de renovación a la baja.

El propio Beltrán lo confirmaba hace unas semanas con aire resignado. «Se han dicho muchas cosas sobre mi renovación, pero hay muy poco de cierto porque no se ha hablado nada, por lo que no puede haber ni cifras, ni momentos ni equipos. No tengo mucho más que añadir. Estoy enfocado en terminar el año de la mejor manera y llevar al club como lo he hecho este tiempo», señalaba en la rueda de prensa previa al partido europeo contra el Dinamo de Zagreb el pivote celeste, que ponía el foco en disfrutar de la competición el tiempo que le quede en el club: «Me quiero mantener al margen. Quiero terminar este partido bien, que es para lo que hemos venido, jugar el próximo o cuando me necesite el entrenador en lo que queda de año. Y disfrutar al final de lo estamos haciendo todos. Nos lo merecemos después de todo este tiempo en el que el equipo no ha ido bien y ahora hay que disfrutarlo».

El Celta lleva meses refiriéndose a la situación de Beltrán con calculada ambigüedad. «Tenemos todo el año para ver cómo evoluciona el tema. Es una posición donde han surgido muchos nuevos valores, lo que ha incrementado la competencia y necesitamos ver», observaba recientemente el director de fútbol celeste, Marco Garcés, que sugería la idea de que el club está más por la labor de dar paso a savia nueva que de prolongar su contrato.

La necesidad de rebajar salarios –Beltrán está en el segundo tramo de los que más cobran– en los próximos años y la irrupción de nuevos talentos, tanto en la primera plantilla, con gente como Miguel Román, Sotelo o Damián, como en el Fortuna, donde vienen pisando fuerte chicos como Andrés Antañón o Hugo Burcio, han relegado al madrileño a la condición de objetivo secundario. Beltrán, no obstante, sigue teniendo una importante cuota de participación en la vida competitiva del Celta: 692 minutos en lo que va de curso repartidos entre ocho partidos de Liga y tres de Europa League.

La inacción del Celta en estos últimos meses ha propiciado que Fran Beltrán se abra a escuchar ofertas a partir de enero, momento en que será libre para negociar su futuro con cualquier equipo. Varios equipos españoles y europeos se han interesado por su situación, pero por ahora este interés no ha pasado de puros sondeos. En el plazo de un mes podrá firmar con cualquier equipo sin contar con el club celeste. Su experiencia y trayectoria en el Celta (238 partidos en Primera División) y su edad lo convierten en una pieza apetecible para muchos equipos, sobre todo considerando que no habrá necesidad de pagar traspaso para ficharlo.

Uno de los clubes interesados en hacerse con los servicios de Fran Beltrán es el Sevilla, según informó el diario As. El cuadro hispalense, que ya se adelantó hace un año al Celta con el fichaje de Alfon González mientras el club vigués demoraba su renovación, está atento a las oportunidades de mercado, en concreto a los jugadores que terminan contrato. Debido a sus problemas económicos, su política de mercado es fichar solo jugadores libres y sigue desde hace tiempo los pasos a Beltrán, cuyo fichaje ya sopesó el pasado verano, aunque no llegó a presentar oferta. En menos de un mes ya podrá negociar directamente con el jugador.

Pese a la falta de interés mostrada hasta el momento por el Celta, el jugador sigue abierto a escuchar una oferta, incluso a la baja, del club celeste, si es que este finalmente se decide a mover ficha. Lo confirmaba el propio futbolista en la previa del partido contra el Barcelona: «Estoy muy feliz en el Celta. Cuando quieran, si se quieren sentar, hablamos y no hay ningún problema».

Carreira, Pablo Durán y Borja Iglesias, candidatos a MVP del mes de noviembre

El defensa Sergio Carreira y los delanteros Pablo Durán y Borja Iglesias han sido nominados al premio Estrella Galicia al mejor jugador del Celta en el pasado mes de noviembre.Los aficionados celestes deben votar ahora cuál de ellos reunió mayores méritos para hacerse con este galardón, que en octubre ganó Andrei Radu y en septiembre Borja Iglesias, que se haría, en el caso de volver a resultar elegido, con dos de los tres primeros premios Estrella de la temporada.El santiagués, máximo artillero celeste este curso con 7 dianas (5 en la Liga y 2 en Europa), tendrá un duro adversario en Pablo Durán, atacante que ha ganado impacto en la vida competitiva del equipo esta temporada tras su convincente debut en Primera División el pasado año. El tomiñés suma cinco tantos, tres de ellos en la Europa League, competición en la que ha destacado especialmente este mes de noviembre con su doblete al Dinamo de Zagreb. Los dos compiten con Sergio Carreira, el único defensa nominado. El vigués ha firmado también partidos muy brillantes en este último mes de competición, especialmente en el torneo doméstico, donde encadena siete titularidades consecutivas con importante aportación (gol incluido) en las victorias contra el Levante y el Alavés.