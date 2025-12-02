El Valencia visitará Balaídos el sábado 3 de enero a las 14.00

LaLiga dio a conocer ayer el horario de la visita del Valencia a Balaídos, primer partido de 2026, correspondiente a la decimoctava jornada. El choque ha sido programado para el sábado, día 3 de enero, a las 14:00 horas, televisado por DAZN.

Será el segundo encuentro consecutivo que el conjunto celeste dispute en sábado en este mismo horario, ya que la visita al campo del Oviedo, previa al paréntesis navideño, ha sido también fijada para un sábado, en este caso el 21 de diciembre, a las dos de la tarde. Antes, los celestes deberán rendir visita este domingo al Santiago Bernabéu (21:00 horas) y recibirán en Balaídos al Athletic Club, el domingo 14 de diciembre, a las 16:15 horas.