El plantel celeste retoma hoy los entrenamientos en Afouteza

La plantilla del Celta retoma esta mañana los entrenamientos tras descansar ayer para afrontar otra apretada semana de competición, con parada el jueves en Barcelona para medirse al UD San Andreu, de Segunda RFEF, en la segunda ronda de la Copa del Rey, y visita liguera el domingo al Santiago Bernabéu. Será otra semana de muy pocos entrenamientos. Claudio Giráldez ha programado cuatro sesiones de trabajo –la del viernes, vespertina, a partir de las 17.00 horas– para preparar ambos encuentros.