Marián Mouriño: «Será su club o sus agentes los que abran o no alguna opción con Fer López»

Marián Mouriño aseguró a la conclusión de la junta de accionistas celebrada ayer en Vigo que ahora mismo que ojalá Fer López pueda volver algún día al Celta pero que ahora mismo, a un mes de que abra el mercado, es algo sobre lo que es imposible hablar porque no se dan las circunstancias. Explicó la presidenta lo que tantas veces ha dicho sobre los canteranos que han salido del Celta en los últimos años: «Siempre lo he dicho con el tema de Gabri Veiga, Fer López, Miguel Rodríguez... si se dan las circunstancias. Aquí siempre vamos a recibir a los canteranos cómo se recibió en su día a Iago Aspas. Ojalá tengamos muchas historias como esa y Fer pueda volver algún día. La situación no está en nuestras manos, no es nuestro, pertenece a otro club. Serán sus decisiones, las de su club y las de sus agentes las que puedan abrir o no alguna opción. De todas maneras, tenemos que recordar que no hay fichas. Si no hay salidas, no hay entradas. Es un mercado bastante complicado porque no tenemos fichas. A partir de ahí, a ver qué pasa…»

Refiriéndose a otro de los temas más urgentes que hay en el Celta, la renovación de Mingueza, la presidenta cree que esa negociación y la mejora de su contrato es algo que puede ser compatible con la necesaria rigidez económica que el club se ha propuesto para regresar a número positivos en sus cuentas después de tres años de pérdidas: «Siempre hay que guardar un equilibrio entre las decisiones deportivas, la situación de los contratos de los jugadores y los presupuestos que hoy hemos aprobado para la plantilla. Es un puzle que, entre la dirección financiera, la dirección deportiva y la opinión del míster, tenemos que cuadrar todas las piezas para saber en dónde se va a poner el dinero, en qué jugadores, renovaciones e incorporaciones».

También habló de la posibilidad de que salga algún futbolista en enero por la llegada de ofertas: «Nuestra prioridad es mantener el bloque para competir en tres torneos y no estamos pensando en ninguna venta, pero ya sabéis cómo son los mercados. El año pasado el último día a las tres de la tarde llegó la oferta por Douvikas cuando nadie lo esperaba…»