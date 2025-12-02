La fórmula de los números y el arraigo

Vive el Celta amarrado a cuestiones como el arraigo, la pertenencia, las raíces y la unión. Incluso en días ásperos como la presentación de la cuenta de resultados de la temporada pasada y del presupuesto de la presente no desaprovecha el club en poner de relieve esa planteamiento que tan buenos réditos le ha dado en los últimos años. Lo hizo Marián Mouriño en el arranque de la junta de accionistas (la menos concurrida en los últimos años) en el que se dio el visto bueno a los números de la temporada pasada que arrojaron unas pérdidas de 8,6 millones y al presupuesto de esta temporada, el más alto de la historia, que alcanza los 124 millones previstos de ingresos.

La presidenta del Celta, en su tercera junta al frente del club, admitió que el club aún no había alcanzado la ansiada consistencia económica que persiguen desde hace años (tercer ejercicio consecutivo con pérdidas) pero que aún así el club es solvente y miran al futuro «con ilusión y con la convicción de que estamos a punto de dar un salto decisivo con el proyecto más transformador de nuestra historia: Celta360».

La futura ciudad deportiva Afouteza, que está comenzando su segunda fase, volvió a tener un protagonismo grande en la junta celebrada ayer. Marián Mouriño volvió a señalarla como pieza fundamental en el crecimiento del club y durante la junta Carlos Carlos, director de infraestructuras y de relaciones institucionales del Celta, expuso a los accionistas el programa de actuaciones que se sucederán en Mos en los próximos meses y recordó que en esta aventura irán de la mano de Metrodora y Universidad de Vigo en la parte docente, SmartRental en el aspecto residencial; Telefónica y el Igape en innovación; Los Sauces en el colegio y OVG con la explotación del mini estadio y la restauración.

Pero la presidenta del Celta anunció en su discurso de bienvenida una medida con la tienen la intención de conseguir una mayor conexión entre la futura Afouteza y los socios y aficionados del Celta. Dijo Marián Mouriño que el club iniciará una ronda de financiación para costear los 115 millones de euros que se espera invertir en Mos para sacar adelante el proyecto y quiere que también los celtistas tengan la oportunidad de participar a través de una serie de bonos: «Celta 360 es un proyecto ambicioso que impulsará el crecimiento de nuestra cantera, la formación, la atracción de talento y la innovación en el deporte. Entramos ahora en una fase crucial: la financiación. Y quiero aprovechar para anunciar una iniciativa pionera en el futbol español: abriremos parte de esta financiación al celtismo, porque queremos, como todo lo que hacemos, que seáis parte de este crecimiento y podáis participar en un Bono Celtista, que permitirá que este proyecto sea un proyecto de todos. Os aseguro que es una medida que volverá a demostrar lo fuertes y unidos que estamos. Porque Xuntos Somos Máis Fortes, y así construimos un Celta que será referente y motor deportivo no solo en Galicia, sino en toda Europa».

Cuestionada a la conclusión de la junta por este asunto la presidente dijo que no podía dar aún más información y que la intención es que sea algo simbólico, un guiño para aficionados y socios que también quieran sentirse parte de lo que el Celta está levantando a las puertas de Vigo. Es evidente que los principales socios inversores serán otros, pero el Celta quiere que los aficionados también tengan su cuota.

La presidenta insistió en continuar por la línea de afianzar «nuestra identidad», valoró la conexión del equipo con la grada que ha hecho de Balaídos un fortín, la comunión que se vio en muchos de la temporada y que tuvo su punto álgido en el partido jugado en Getafe: «Ha sido un año exigente, lleno de retos pero también de objetivos cumplidos. Y eso solo es posible cuando existe un equipo implicado, comprometido y que cree en el proyecto».

Cálculo de la Liga para el Celta en Europa: puesto 28 y 5 puntos

Durante la junta de accionistas en varios momentos se aludió a la previsión de ingresos para esta temporada en curso y que en buena medida pasan por lo que el Celta sea capaz de estirar su participación en competición europea. Durante sus intervenciones Miguel Angel Amo, Marco Garcés y a la conclusión la presidenta «tranquilizaron» a la opinión pública en relación a esos 32 millones de euros en ventas que hay que realizar antes de que finalice la temporada. Matizaron que es un número aproximado y que sufrirá modificaciones en los próximos semanas en función de diversas variables y una de ellas es lo que el Celta pueda sacar de la Europa League.En ese sentido recordaron que la Liga, que es la que hace un cálculo que el Celta debe incluir en su previsión de ingresos es que el club vigués en la primera fase de la Europa League iba a alcanzar el puesto 28 con solo cinco puntos fruto de una victoria y dos empates. Es evidente que a esta hora el Celta ya ha garantizado mejorar esos números y que eso ya le garantiza alguna corrección a mejor en las cuentas de la temporada. Ahora de ellos depende hasta dónde lo llevan.