Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balaídos albergará el derbi del Fortuna con el Pontevedra

Ya se conoce la fecha y el escenario del derbi provincial que el Celta Fortuna y el Pontevedra disputarán la próxima jornada de Primera RFEF. El choque contra los granates ha sido fijado para el sábado, a las 16:15 horas, en Balaídos.

TEMAS

Tracking Pixel Contents