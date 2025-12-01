Rueda: «Creo que no es un partido para haberlo perdido»
Miguel Román se marchó a casa «fastidiado» por encajar el gol en el minuto 86 tras dominar el juego
REDACCIÓN
Nueva decepción en Balaídos de un Celta que encadena tres derrotas. Los célticos se marcharon decepcionados al considerar que no merecieron perder ante un Espanyol que marcó en el minuto 86, en su segundo tiro a portería.
«Creo que no es un partido para haberlo perdido. Un error puntual nos ha costado no sumar puntos en este partido, pero tenemos que seguir», señaló Javi Rueda, quien admitió que les costó «generar peligro» ante un rival con las líneas juntas. «Nos faltó algo más de frescura», afirmó Rueda, quien a nivel personal dijo que «poco a poco» se está encontrando mejor tras superar la lesión muscular que le obligó a perderse varios partidos.
Su compañero Miguel Román tampoco escondió la decepción por una nueva derrota. «Creo que llevamos el plan del partido a la perfección porque estuvimos muchísimo tiempo en campo rival. Cuando haces tantas cosas y en el minuto 86 te meten gol en un balón parado, obviamente acabas fastidiado», añadió.
