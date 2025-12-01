Remontada grande del Celta Fortuna

1 AVILÉS: Álvaro Fernández, Jean Babin, Kevin Bautista, Álvaro Santamaría (Cueto, minuto 85), Raúl Rubio, Borja Granero (Chukwuma, minuto 72), Alberto Cayarga, Algassimo Bari (Guzmán Ortega, minuto 78), Álvaro Gutiérrez, Eduard Campabadal y Óscar Menéndez. 2 CELTA FORTUNA: Jorge Carrillo, Jaime Vázquez, Hugo Burcio, Pablo González, Hugo González (Mbaye, minuto 72), Álvaro Marín, Jan Oliveras (Pablo Gavián, minuto 58), Adriá Capdevila (David De la Iglesia, minuto 79), Bernard Somuah (Ángel Arcos, minuto 58), Germain Miller, Antxo Rodríguez (Óscar Marcos, minuto 72). GOLES: 1-0, minuto 29: Babin. 1-1, minuto 38: Hugo González. 1-2, minuto 90: Óscar Marcos

El Avilés entró mejor al partido, dominó en el centro del campo, aceleró por bandas y generó las oportunidades más peligrosas, encontrando premio a ese buen inicio con el gol de Babin, que remató de cabeza un balón servido con precisión. Un 1-0 que hacía justicia a lo que se estaba viendo y que reforzó la sensación de que el Avilés estaba un punto por encima tanto en intensidad como en claridad de ideas, obligando a un Celta Fortuna incómodo, desordenado y sin fluidez a protegerse y esperar su momento.

Este llegó cuando apenas generaban peligro y encontraron en una falta directa su vía de escape, un lanzamiento ejecutado con potencia y precisión que sorprendió al guardameta avilesino y estableció el 1-1, un empate que no reflejaba en absoluto la superioridad local hasta ese instante.

El Avilés no solo llevaba el peso del juego, sino que además había acumulado llegadas, centros laterales y segundos balones que pusieron en aprietos al filial celeste, que durante varios tramos del encuentro sobrevivió más por inercia que por convicción, mientras que los de casa, empujados por una afición entregada, siguieron insistiendo, convencidos de que el partido estaba a su alcance, y así fue como fueron encadenando ocasiones que, sin embargo, no lograron convertir, ya fuera por falta de puntería, por intervenciones acertadas del portero visitante o por pequeños detalles que terminaron pesando más de lo esperado.

Milla, del Celta Fortuna, conduce el balón ante el asturiano Santamaría. | La Nueva España

Esa falta de acierto fue, a la larga, la gran diferencia entre un equipo que quiso y propuso y otro que esperó su momento para asestar su golpe final. El Celta Fortuna hizo el 1-2, un gol que cayó como un jarro de agua fría en la grada y sobre un Avilés que no podía creer que el esfuerzo de todo el partido se evaporase en esa jugada final.

Un golpe durísimo que además derivó en un tumulto en el banquillo local, fruto de la tensión acumulada, las protestas y la frustración, lo que desembocó en dos expulsados de los asturianos. Un reflejo claro del clima de impotencia tras ver cómo se escapaban unos puntos que habían parecido durante gran parte del choque al alcance de la mano.

Con este resultado, el Celta Fortuna abre una brecha de tres puntos respecto al Avilés, una diferencia que no es menor en un grupo tan exigente, aunque la sensación que deja el partido para los blanquiazules es que compitieron bien, que fueron superiores en muchos tramos y que solo les faltó la contundencia necesaria para rematar a un rival al que tuvieron contra las cuerdas en varias fases.

El filial celeste fue un equipo que fue de menos a más ante un rival directo en la lucha por los puestos de privilegio. Tuvo la virtud de no venirse abajo cuando fue por detrás en el marcador y, sobre todo, cuando el encuentro se acercaba a su final no dio por bueno el empate que registraba el marcador y dio un paso al frente para buscar un tanto que le diera los tres puntos en juego.

Un que, además, dejó sin capacidad de reacción del equipo local que se queda a un punto de la última plaza que clasifica para el play off de ascenso, y a seis del Celta Fortuna, una diferencia importante en un grupo tan igualado como es este.

El equipo entrenado por Fredi Álvarez se consolida en la segunda posición de grupo, con tres puntos de ventaja sobre el Ferrol y el Castilla. Por arriba solamente tiene a un Tenerife que tiene cuatro puntos de ventaja.