«Yo siempre miro a los 42 puntos»

Rechaza que su objetivo sea entrar en Europa

Sergio Carreira regatea a Dolan. | Pablo H. Gamarra

Julio Bernardo

Vigo

Mano González, técnico del Espanyol, puso en valor el apurado triunfo logrado ayer en Baladíes, pero rechazó que su equipo tenga otro objetivo que la permanencia, a pesar de que los tres puntos logrados ayer en el estadio celeste consolidan a su equipo en la sexta plaza de la tabla. «La gente dirá que soy pesado, pero yo siempre miro a los 42 puntos. No somos conformistas, no nos vamos a relajar cuando lleguemos a los 42 puntos. Pero venimos de pasarlo muy mal, de un ascenso que nos costó la vida y una salvación que nos costó la otra. Queremos salvarnos rápido y, a partir de ahí, buscar otro objetivo más», dijo González, quien reconoció que no esperaba ganar «porque no hubo muchas ocasiones y lo normal era que el partido acabase sin goles».

