Mano González, técnico del Espanyol, puso en valor el apurado triunfo logrado ayer en Baladíes, pero rechazó que su equipo tenga otro objetivo que la permanencia, a pesar de que los tres puntos logrados ayer en el estadio celeste consolidan a su equipo en la sexta plaza de la tabla. «La gente dirá que soy pesado, pero yo siempre miro a los 42 puntos. No somos conformistas, no nos vamos a relajar cuando lleguemos a los 42 puntos. Pero venimos de pasarlo muy mal, de un ascenso que nos costó la vida y una salvación que nos costó la otra. Queremos salvarnos rápido y, a partir de ahí, buscar otro objetivo más», dijo González, quien reconoció que no esperaba ganar «porque no hubo muchas ocasiones y lo normal era que el partido acabase sin goles».