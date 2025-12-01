La junta general de accionistas del Celta vota hoy las cuentas

El Celta celebra a las siete de esta tarde su junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas en la que se someterán a aprobación las cuentas de la temporada pasada, que registraron unas pérdidas de 4,6 millones de euros, y el presupuesto del presente curso, que se eleva a los 124 millones y que supone el más elevado de la historia del club vigués.

El salón regio de A Sede acogerá de nuevo esta junta general del Celta, con posibilidad de asistencia física y voto presencial o de asistencia por medios telemáticos y voto a distancia de los accionistas o de sus representantes.

La asamblea se abrirá con el examen y aprobación de las cuentas de la temporada pasada, en la que el club celeste registró pérdidas por tercera vez consecutiva. En esta ocasión, el déficit fue de 4,6 millones. La situación del Celta sigue siendo «óptima y saludable» en relación a los parámetros de control económico de la Liga, según explican desde el club. El Celta presenta una posición sólida de tesorería (13,5 millones frente los 4 del curso anterior), no mantiene deudas con entidades crediticias, un problema que supuso un incremento del pasivo en 7,4 millones hace un año.

El otro punto importante del día corresponde a la aprobación de las cuentas para el curso 25-26, que el club ha establecido en 124 millones. Marián Mouriño prevé unos beneficios de 474.0000 euros gracias a los ingresos de la Liga Europa, el incremento por televisión y una previsión de venta de jugadores por importe de 32 millones.