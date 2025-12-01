El Celta, en busca de los beneficios perdidos

El Celta lleva años combatiendo la aparición de los números rojos en sus cuentas. En la junta de accionistas aprobó las cuentas del ejercicio pasado en el que volvió a perder dinero por tercera temporada consecutiva hasta acumular un desfase próximo a los cuarenta millones desde el año de la pandemia. En la temporada 2024-25 el déficit consolidado asciende a los 8,6 millones de euros si se suman los cuatro millones derivados de una operación contable entre empresas del grupo, ya que el club computa como ingreso una partida de cuatro millones que Celta360 abona por el uso de la marca Academy.

Con la mayor parte de las acciones en manos de la familia Mouriño, la aprobación de las cuentas se produjo de manera abrumadora (estaba representado el 72% de la masa accionarial de la sociedad). En las cuentas ya cerradas el gasto se fue por encima de los 124 millones y los ingresos se quedaron algo cortos debido a que el club no fue capaz de cumplir la cifra de ingresos por venta de jugadores que había fijado hace ahora un año. Los 34 millones previstos se quedaron en 26 (Fer López, Douvikas, Bamba…) y ese fue el motivo por el que el Celta se quedó un año más sin cumplir con ese objetivo de regresar a los números positivos.

Una vez más se advierte la casi congelación de los ingresos del Celta por conceptos ajenos a la venta de jugadores. Su cifra de negocio apenas aumentó un millón y medio para llegar a los 72,9 millones de euros. En este apartado destaca el ingreso de 3,7 por taquillas, los 6,1 de los abonados y los 12,5 en publicidad, apartado en el que se produjo un salto. Vienen a ser cifras similares a las de ejercicios anteriores y que seguramente no comenzarán a crecer hasta que estén finalizadas las obras tanto en Balaídos como en la ciudad deportiva Afouteza.

Las cuentas prevén ventas por valor de 32 millones de euros

En la junta también se le dio el visto bueno al presupuesto del Celta de cara a la próxima temporada y que supone un récord histórico ya que se calcula que el club ingresará la nada despreciable cifra de 124 millones de euros. A esta cantidad se llega sobre todo gracias al aumento que se produce en la partida destinada a retransmisiones ya que se pasa de los 46,2 millones de la temporada a los 63 de esta. La clasificación europea del equipo vigués ha sido determinante para llegar a esta cifra y eso que en el cálculo establecido por la Liga se ha hecho una previsión «pesimista» sobre la participación del Celta en la Europa League. Si el equipo mantiene esta dinámica, supera la primera fase y se planta en las eliminatorias la cifra seguirá incrementándose y reducirá la necesidad de hacer nuevas ventas que ahora mismo está planificada en torno a los 32 millones. Una vez más el Celta tendrá que salir al mercado a vender sus mejores productos.

Pese a esa importante cifra de ingresos, el Celta apenas prevé para la temporada 2024-25 un saldo positivo de medio millón de euros ya que los gastos son cuantiosos. En el ejercicio en curso el club vigués calcula que en su plantilla deportiva va a gastarse 61,9 millones de euros, a lo que hay que sumar dieciocho millones más en amortizaciones (lo que significa destinar casi ochenta millones del límite salarial esta temporada). Pagar a la plantilla no deportiva supone 6,6 millones de euros y otra de las principales partidas que se contemplan en las cuentas son los 14,6 millones que se destinan a los servicios exteriores entre los que se encuentran gastos generales, pago de suministros como la iluminación, arrendamientos, concesiones o cuidado de los campos.