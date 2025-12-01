Un comienzo en casa como Benítez

El error de Radu en el minuto 86 propició ayer la tercera derrota consecutiva del Celta, tras ceder los tres puntos en casa ante el Barcelona y caer en Razgrad ante el Ludogorets. Frente al Espanyol, el equipo vigués encadenó su octava jornada de Liga sin ganar en casa, el mismo registro que los celestes alcanzaron hace dos temporadas de la mano de Rafa Benítez. El madrileño no pudo brindarle el primer triunfo a Balaídos hasta el 16 de diciembre de 2023. Fue ante el Granada, en el noveno partido en Balaídos.

Ese mal comienzo de curso lastró la trayectoria en Vigo de un Benítez que había firmado por tres años, pero antes de completar el primero fue destituido, en marzo de 2024, y el club apostó entonces por un Claudio Giráldez que dirigía al filial céltico. Dos años después, el Celta repite esos malos resultados en casa, después de no haber superado a Getafe, Betis, Villarreal, Girona, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Barcelona y Espanyol.

En ese periodo inicial de la temporada, Giráldez ha sumado un punto más que los que hizo el Celta con Benítez, que solo fue capaz de empatar ante el Alavés, el Getafe, el Sevilla y el Cádiz. Con el porriñés, los célticos sumaron un punto ante Betis, Villarreal, Girona, Atlético de Madrid y Real Sociedad.