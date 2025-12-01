Claudio Giráldez: «El Espanyol vino a empatar y se encontró con la victoria »

Claudio Giráldez expresó su decepción por un resultado que consideró que no hizo justicia a los méritos contraídos por su equipo sobre el terreno de juego. «Sabemos que jugar contra el Espanyol siempre es complicado. Vino a empatar el partido y se encontró con la victoria», resumió el preparador celeste, que reconoció que a su equipo «le faltó fluidez en cambiar más de velocidad a nivel ofensivo » y pidió «seguir trabajando».

El entrenador del Celta valoró el trabajo defensivo realizado, pero lamentó que el pobre bagaje ofensivo de los suyos: «A nivel defensivo hemos hecho un partido muy bueno pero no nos ha dado para ganar», dijo. No faltaron elogios de Giráldez hacia el orden táctico y rigor defensivo del cuadro perico, al que felicitó por la victoria: «Creo que hemos estado muy ordenados y muy bien en el plano defensivo. No nos han generado nada y se han limitado a balón parado y en uno de ellos han hecho el gol. Felicitarles porque han conseguido lo que ellos pretendían».

Claudio Giráldez se refirió a la jugada del penalti a Borja Iglesias que el VAR mandó a revisar a Díaz de Mera y que el árbitro no concedió por fuera de juego previo del delantero santiagués. «No entiendo por qué el árbitro tiene que ir a revisar un fuera de juego. El fuera de juego se lo tienen que cantar. Entendemos que iba a ver el penalti. Lances del juego y sin más, no tiene incidencia en el resultado», comentó.

Preguntado por la falta de victorias en Balaídos, donde el Celta sigue sin ganar después de nueve partidos, el técnico porriñés cree que el difícil calendario de su equipo puede haber influido. «Hemos revertido la situación del inicio de la temporada pasada donde estábamos haciendo muchos puntos en casa y pocos fuera. El calendario también influye, hemos jugado contra 7 de los 9 primeros en casa, lo que hace que sea más complicado suma», apuntó Giráldez, que no eludió la autocrítica: «No están siendo buenos los números ni las sensaciones en momentos de los partidos. Se nos ha atragantado, otra vez, un equipo que ha venido a defendernos y tenemos que seguir mejorando para sumar más puntos en casa».

A este respecto, Giráldez reconoció que no consiguió contrarrestar el planteamiento de Manolo González, que cuenta por victorias sus tres enfrentamientos con él. «La realidad es que de tres partidos contra ellos nos han ganado los tres y tenemos mucho que mejorar para enfrentarnos a equipos tan sólidos en el plano defensivo», admitió el técnico céltico, que rechazó haber hecho más por firmar el empate: «Nosotros nunca planteamos los partidos para empatar».