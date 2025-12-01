fútbol | D.H. Juvenil
El Celta salva los tres puntos sobre la bocina
r.r
El Celta aprovechó el tropiezo de los equipos que lo persiguen en la clasificación para afianzarse en lo alto de la clasificación. Los célticos comenzaron bien el partido, aunque no consiguieron romper la igualdad inicial hasta los minutos finales del primer tiempo. El Oviedo empató al inicio del segundo tiempo, pero el Celta no bajó la intensidad. Con el partido entrando en los minutos finales, los vigueses reaccionaron, logrando dos nuevos goles que sentenciaron el partido.
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- Davila 28/11/2025
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- Adiós a medio siglo de fiesta nocturna en Redondela