El Celta salva los tres puntos sobre la bocina

El Celta aprovechó el tropiezo de los equipos que lo persiguen en la clasificación para afianzarse en lo alto de la clasificación. Los célticos comenzaron bien el partido, aunque no consiguieron romper la igualdad inicial hasta los minutos finales del primer tiempo. El Oviedo empató al inicio del segundo tiempo, pero el Celta no bajó la intensidad. Con el partido entrando en los minutos finales, los vigueses reaccionaron, logrando dos nuevos goles que sentenciaron el partido.