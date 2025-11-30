Manolo: «El Celta es un equipo que juega bien y ha merecido más»

El entrenador del Espanyol, Manolo González, aseguró ayer que el Celta «es un rival que juega bien y que ha merecido más» en algunos partidos en Balaídos, donde no ha ganado esta temporada.

El técnico blanquiazul, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, restó importancia a la ausencia de victorias del cuadro gallego como anfitrión: «Se deben analizar los partidos y ver por qué no ha ganado. Ha pasado por su estadio el Villarreal, el Betis, el Barcelona y el Atlético de Madrid».

González comentó que el Espanyol llega en un buen momento, pero con la misma seriedad de siempre. «Tenemos la presión de querer ganar cada semana», afirmó. Además, ha insistido en que no se centra en objetivos a largo plazo, como Europa: «Lo digo cada semana, pienso en el siguiente partido. Es lo que me importa».

Como es habitual, Manolo González no dio pistas del once inicial, aunque sí destacó el papel del delantero Pere Milla en la rueda de prensa. «Lleva cinco goles y se lo deja todo en el campo. No lo puedes cambiar. ¿Tampoco quitarías a Mbappé, no?», trasladó a los medios.

Respecto al mercado de fichajes de invierno, el responsable del banquillo catalán comentó que por el momento «no se contempla nada». «El club debe valorar cómo estructurar el mercado», apuntó Además, ha explicado que no ficharía a un futbolista basándose únicamente en los datos.

Preguntado por sus criterios a la hora de confeccionar el once inicial, González dibujó sus líneas maestras: «Nos basamos en el rendimiento del jugador y esto no quiere decir que no nos equivocamos. También nos guiamos por los entrenamientos, cuanto alguien no entrena bien le canta la gallina».

Competencia interna

El técnico perico subrayó, además, la relevancia de la competencia interna. «Creo que es importante tener a todo el mundo enchufado, que llegue el domingo pensando en que puede jugar o no. Si Dolan se lesiona mañana y los otros dos jugadores que están en su posición te los cargas, ¿quién juega? ¿juega Manolo González?», reflexionó.