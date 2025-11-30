El Celta continúa perdido: cae ante el Espanyol con un gol en el último suspiro

El Celta es una montaña rusa que actualmente discurre prácticamente a la altura del suelo. Los celestes continúan sin ganar en Balaídos -ya son 8 duelos consecutivos- tras firmar esta tarde-noche un pobre duelo ante el Espanyol (0-1). Faltó llegada al área rival y, de forma alarmante, intensidad tanto defensiva como ofensiva. Tras una primera mitad en la que fueron creciendo paulatinamente hasta conseguir el dominio absoluto del balón, en la segunda desaparecieron de la cita y, en una acción de córner en el 86, Kike García aprovechó tal desconexión para enchufar el único tanto del choque.

Fran Beltrán -recién recuperado de su lesión- y Miguel Román fueron las principales novedades en un duelo en el que Iago Aspas repitió titularidad liguera. La parte inaugural aburrió a cualquiera tanto del lado vigués como del perico: cero ocasiones claras. La nómina local tan solo incluyó un disparo de Bryan Zaragoza, en el minuto 29, que se fue lamiendo la madera larga de la portería asegurada por Dimitrovic. Le dio la asistencia Borja Iglesias tras una jugadón particular con caño incluido.

El Panda fue hoy el mejor de los suyos en una jornada en la que es difícil salvar a un solo futbolista de la crítica. El ariete internacional, de hecho, agitó la sesión dominical forzando un penalti que no acabó siendo señalado porque el VAR observó con buen criterio que procedía de fuera de juego. El árbitro llegó a acudir al monitor para revisar la jugada en una de esas maniobras de los colegiados para tratar de aclarar al público lo ocurrido, pues la posición ilegal ya había sido determinada por las líneas trazadas por la tecnología. A más de uno lo que le provocó tal gesto fue una esperanza inútil.

El Celta fue poco a poco encontrando su sitio antes del descanso y llegó a manejar la posesión en un elevado porcentaje, pero se olvidó del área rival. Al conato de Zaragoza se podría añadir, si acaso, una acción en las postrimerías en la que a Javi Rueda le faltó calidad para encontrar con un pase desde el flanco derecho a un Borja Iglesias que ya tenía preparada la 'caña'.

En el segundo asalto, lejos de vivir un cambio de guion, la situación se agravó. El duelo continuó falto de color, sin oportunidades evidentes en los terrenos de Dimitrovic y Radu. Se le ocurrió entonces a Claudio introducir a Ilaix Moriba y a un Jones El-Abdellaoui que se desmelenó ante el Ludogorets. Abandonaron el césped Javi Rueda y un Aspas impreciso este domingo, pero la táctica no carburó. Ni uno ni otro dieron con la tecla, como tampoco lo hicieron Williot, Durán y Jutglà, que igualmente partieron desde la banda.

Cuando todo parecía estar visto para sentencia, en el 86, Kike García, que también salió desde el banquillo, remató un saque de esquina en el primer palo para derrumbar a la parroquia de Balaídos. Lo defendió mal Jones y el veterano futbolista elogiado por el propio Panda selló el 0-1 definitivo.