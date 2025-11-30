Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Fortuna busca una victoria de fuste en Avilés

El filial quiere asentarse en la segunda plaza ganando en el campo del equipo revelación | Fredi recupera a Burcio y Anxo Rodríguez

Un momento del Celta Fortuna-Ponferradina de la pasada semana.

REDACCIÓN

Vigo

El Celta Fortuna quiere encadenar una nueva racha victoriosa con una victoria de fuste contra el Avilés Industrial, equipo revelación de la categoría, y recortar su distancia frente al líder, Tenerife, que ayer se impuso al Arenteiro elevando hasta 7 puntos su colchón de puntos con respecto al conjunto celeste.

El triunfo logrado la pasada jornada en Balaídos contra la Ponferradina ha vuelto a situar al conjunto de Fredi Álvarez en la senda del triunfo, que ahora debe refrendar en uno de los campos más complicados de la categoría. El Avilés no pierde en casa desde la primera jornada, precisamente contra la Ponferradina, y apenas ha dejado escapar en su feudo esta temporada un par de empates.

El choque puede marcar tendencia, ya que una victoria de los asturianos les permitiría dar caza en la tabla a los celestes, a los que acechan también el Real Madrid Castilla, el Racing de Ferrol y el Athletic B.

Mucha igualdad en la cabeza de la tabla, donde los celestes, tras la goleada sufrida hace un par de jornadas en el Heliodoro Rodríguez López, pretenden asentarse en la segunda plaza con su tercer triunfo a domicilio del curso antes de recibir la próxima jornada al Pontevedra. Se espera en el Román Suárez Puerta un atractivo duelo frente a dos de los equipos que mejor fútbol practican y con más pegada de la categoría.

El entrenador del filial, Fredi Álvarez, sigue contando con bajas importantes, aunque recupera también algunos efectivos para el choque. No estarán Kike Ribes, Vicente y Joel López, que continúan lesionados, pero como contrapartida el técnico moañés recupera en medio campo a Hugo Burcio y en defensa a Anxo Rodríguez, ausentes ambos por sanción en el último duelo contra la Ponferradina.

Fredi contará también con Ángel Arcos, que el pasado jueves debutó como titular con Claudio Giráldez en el partido de Europa League que el primer equipo celeste disputó en Razgrad contra el Ludogorets. Arcos disputó 57 minutos en Bulgaria, con lo que podría empezar hoy el partido en el banquillo.

El preparador del Alavés, Dani Vidal, cuenta prácticamente con todos sus efectivos para medirse a los celestes. Faltarán el medio centro Adrián Gómez y el extremo Isi Ros, dos futbolistas importantes que lo han jugado todo.

HORA: 18:15.

CAMPO: Román Suárez Gómez

