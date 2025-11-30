Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Celta vuelve a citarse con Navia

El equipo entrenado por Cristina Cantero se enfrenta al Adareva de La Laguna con la intención de prolongar su serie de siete triunfos consecutivos | Cantero dispone de toda la plantilla

La gran familia del Celta Baloncesto se reúne en Navia. Fieles a la tradición, los equipos del Celta Baloncesto se reunieron el viernes en el pabellón de Navia para su presentación oficial. Un evento que respira celtismo por los cuatro costados, y en donde todas las jugadoras de club se lo pasan en grande. Además, las gradas del pabellón también registraron una gran entrada. Las jugadoras fueron entrando al parquet de forma individual con sus equipos, y una vez sobre la pista cerraron el evento cantando al unísono el himno «Oliveira do cen años». | JOSÉ LORES

raúl rodríguez

Vigo

Segundo partido consecutivo del Celta Femxa Zorka en el pabellón de Navia. En esta ocasión, el equipo entrenado por Cristina Cantero recibe la visita del La Laguna Toyota Adareva, único equipo canario de la categoría. El equipo canario cuenta con un balance de cuatro victorias y otras tantas derrota, y está muy cerca de la última plaza que clasifica para el play off.

Adareva solamente ha disputado tres de los ocho partidos de Liga fuera de casa, y los tres los ha cerrado con victoria. Sevilla, Zamora y Melilla fueron los tres triunfos, lo que confirma que es un rival peligroso y con mucho potencial. De los partidos perdidos, tres de ellos han sido por menos de dos puntos.

Es un equipo con mucho potencial bajo los tableros. Patricia Soler, pivot de 1.86 y Bojana Stevanovic son las dos jugadoras más destacadas del equipo. Es un equipo corto de efectivos, ya que solamente siete jugadoras han disputado los nueve partidos de Liga.

La semana de trabajo del equipo entrenado por Cristina Cantero se desarrolló con absoluta normalidad. El equipo continúa dando pasos adelante y el equipo va a más. Un dato que lo confirman las siete victorias consecutivas del equipo, que lo mantienen en la segunda posición a la espera de un tropiezo del Azulmarino.

A la hora de analizar al equipo canario, Cristina Cantero apuntó que «es un equipo que cuando empezó la temporada era de los que debía estar arriba y yo creo que lo estará. Lo vemos en mitad de la tabla, pero tiene resultados muy justos. Ha perdido de dos o tres puntos, contra Azulmarino, contra Unicaja o contra Ardoi».

Equipo serio

«Creo que es un equipo muy serio», prosiguió, «a la hora de estar compensado entre el juego interior y exterior, con jugadoras como Patricia Soler o Marta Gómez. Son jugadoras que han ascendido con otros equipos y que tienen experiencia y calidad. Además, es un equipo con aleros muy altos, Marta Gómez mide 1.85, Forsyth, la canadiense, igual, muy agresiva en uno contra uno. Pienso que tienen bastante peligro en bastantes posiciones».

La entrenadora viguesa reconoce que «va a ser un partido muy exigente, en donde nosotras tenemos que jugar a un buen ritmo, a ser más regulares. Nos van a exigir dominar nuestro rebote, que si no ellas, con lo grandes que son, van a generar segundas y terceras opciones y nos van a obligar a estar muy serias atrás y aprovechar nuestras oportunidades en ataque, que creo que las vamos a tener».

Para la Cristina, la clave del partido pasa por ver «si somos capaces de llevar el ritmo, de ser alegres, de compartir bien el balón, pues obviamente vamos a tener nuestras opciones y espero que podamos sacar el partido. Pero ya digo que creo que va a ser un partido muy difícil».

En un principio todas las jugadoras están a disposición de la entrenadora, que recuperó a varias que ararastraban diferente molestias desde hace alguno días.

Tanto las jugadoras como la entrenadora viguesa hacen un llamamiento a los aficionados para que acudan al pabellón de Navia para apoyar al equipo. Reconocen que el apoyo desde la grada les hace meterle una marcha más al partido en los momentos difíciles.

El equipo se ha fijado una meta hasta final de año, y es la de ganar los cuatro partidos que faltan, el de hoy ante Adareva, y los tres siguientes frente al La Cordá de Paterna, Domusa Teknik ISB y Santfeliuenc.

HORA: 12.30 horas.

CAMPO: Pabellón de Navia.

