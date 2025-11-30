El Athletic agrava la crisis del Levante

Al Athletic le bastó con una gran primera parte que inauguró con el gol de Robert Navarro s y cerró con una gran vaselina de Nico Williamspara superar a un Levante inofensivo y perdido que aumenta su crisis con cuatro derrotas seguidas en LaLiga.

Por otra parte, Mallorca y Osasuna firmaron tablas en Son Moix (2-2) en un duelo en el que los rojillos remontaron una desventaja de dos goles.