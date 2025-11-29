Jones ya tira del carro

El buen partido, con estreno goleador, de Jones El-Abdellaoui frente al Ludogorets comienza a confirmar las buenas expectativas del Celta con el joven talento noruego, fichado como apuesta de futuro en el último mercado de invierno con el aval de Claudio Giráldez. «Es un proyecto a largo plazo, un jugador que nos puede dar muchas alegrías porque tiene mucho potencial. Hemos estado todos de acuerdo en incorporarlo de manera inmediata porque nos puede aportar su rendimiento en cuanto se adapte a vivir aquí», celebraba el preparador celeste en enero pasado cuando el Celta pagó al Valerenga noruego 4,2 millones a cambio del chico, que por aquel entonces contaba con 18 años. «Es un jugador muy joven, con mucha proyección. Nos puede dar algo que no es habitual en nuestra cantera. Es un jugador de mucho uno contra uno, de mucha potencia, de jugar en situaciones de banda», valoraba Giráldez.

A Jones se le hizo (y todavía tiene) ficha con el Fortuna para garantizarle en el filial los minutos que Giráldez no podría concederle en el primer equipo. La mala experiencia vivida por Williot, condenado al ostracismo en sus primeros años en Vigo, aconsejaba prudencia durante el periodo de adaptación, que con el noruego ha sido más rápido. El chico se entrenaría y viajaría con la primera plantilla, pero competiría con el filial a la espera de que las circunstancias propiciasen su debut en LaLiga, que no se ha produjo hasta esta temporada. Con el Fortuna disputó 367 minutos en 6 partidos sin mucha trascendencia, pero en las que ya dejó ver algunas de sus cualidades: explosividad en la arrancada, velocidad en la conducción –es el jugador más rápido de la plantilla–, desborde y potencia en el disparo.

Prestaciones

Cualquier duda sobre su capacidad de rendimiento en una competición tan exigente como LaLiga comenzó a despejarse durante la pasada pretemporada, de la que fue máximo goleador y uno de los futbolistas más destacados. Sus buenas prestaciones en la fase preparatoria propiciaron el debut de Jones con el primer equipo en el estreno contra el Getafe, aunque sin continuidad en los siguientes seis encuentros ligueros, que siguió desde el banquillo. Jones ha participado en los cinco últimos, ninguno como titular, sumando un total de 112 minutos en la competición doméstica.

La escasa participación, pese a dejar detalles interesantes, de Jones en LaLiga contrasta con el protagonismo que el joven noruego de ascendencia marroquí ha tenido en competición continental, donde suma más titularidades que suplencias. Contabiliza, en concreto, 242 minutos repartidos en tres partidos: Stuttgart, Dinamo de Zagreb y Ludogorets. Vivió desde el banquillo el duelo ante PAOK y no fue convocado por Giráldez frente al Niza por culpa de una gastroenteritis. En la Copa del Rey, mientras, fue titular contra el modesto Puerto de Vega.

Su actuación en Razgrad, culminada con un gran gol de volea, ha sido el de la confirmación de que Jones puede ser una valiosa pieza para el Celta en una temporada con tres frentes abiertos en la que Giráldez deberá gestionar el cansancio y repartir el esfuerzo para mantener un alto nivel competitivo.

Diferentes posiciones

Desde la pretemporada, el preparador celeste lo ha empleado en cuatro demarcaciones diferentes: carrilero derecho, extremo derecho y, de forma mucho más ocasional, como extremo izquierdo y delantero centro. Esta capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones supone todo un plus, ya que el técnico puede emplear a Jones tanto en el carril como en el frente ofensivo. No obstante, el internacional sub 20 marroquí debe salvar una importante competencia, tanto en el carril derecho, donde Giráldez puede emplear a Rueda, Mingueza, Carreira y Hugo Álvarez, como en el frente de ataque, donde el porriñés cuenta con un amplio abanico de elementos de muy distintas características con más experiencia, desde Aspas hasta Jutglà o Durán, pasando por Bryan Zaragoza. En este contexto de alta competencia, el plan de partido y las características del adversario definirán sus posibilidades de acumular minutos.

El jugador espera que el golazo marcado al Ludogorets sea un punto de inflexión en su creciente protagonismo en el Celta, donde se le ve cada vez más a gusto. «Significa mucho para mí. Personalmente estoy muy orgulloso y feliz, pero no podría haberlo hecho sin mis compañeros», dijo tras marcar. Toda una declaración de intenciones sobre un futuro que se adivina prometedor.