Giráldez: “Tenemos que ser profundos y minimizar su capacidad de correr”

El Celta buscará mañana frente al Espanyol su primera victoria de la temporada en Balaídos. Tras siete partidos el triunfo sigue esquivando en casa a los celestes, que esperan revertir la tendencia frente al Espanyol, uno de los rivales que más quebraderos de cabeza les ha dado en los últimos tiempos. “Queremos sumar puntos todos los partidos en casa y fuera. Intentamos jugar siempre de la misma manera, ser protagonistas. Creo que esta temporada hemos hecho partidos más completos en casa que fuera, pero hemos sacado más puntos fuera”, ha explicado en la rueda de prensa previa al encuentro Claudio Giráldez, que ha expresado su confianza en que su equipo haga valer el factor cancha frente a los de Manolo González: “Nuestra afición nos ayuda a superar los momentos complicados. Ojalá podamos sumar ya de tres. Queremos hacerlo cada semana y qué mejor que este partido”.

El entrenador del Celta ve al conjunto perico mejorado con respecto al que el pasado curso le ganó dos partidos. “El Espanyol ha cambiado. Este año está siendo más agresivo. Ha modificado sus estructuras defensivas y está siendo más alto a la hora de apretar”, ha apuntado el porriñés, que ha pedido profundidad en el juego y criterio en la ocupación del espacio para contrarrestar verticalidad del adversario: “Tenemos que ser profundos y minimizar su capacidad de correr porque son muy verticales. Es un equipo muy vertical, incómodo porque está todo el rato reduciéndote tiempo, con pocos espacios para jugar por dentro. Hay que estar mejor ubicados”.

Giráldez confía en que su equipo haya aprendido de las dos derrotas sufridas la pasada temporada, aunque ha advertido que el Espanyol ha modificado aspectos de su juego que habrá que tener muy en cuenta. "Está siendo un poquito más alto a la hora de apretar y tenemos que adaptarnos a ese nuevo contexto. El año pasado fue un rival que se nos atragantó y ojalá podamos revertirlo”, ha recordado el louriñés, que ha hecho el siguiente análisis de lo ocurrido el pasado curso: “Controlamos muy bien la primera parte en el partido de ida, pero en la segunda no fuimos capaces de generar ocasiones de gol. En el partido de vuelta creo que fuimos superiores y generamos más ocasiones de gol que el rival, pero cometimos errores que no se pueden cometer ante un equipo tan vertical”.

El preparador celeste ha restado, por otra parte, importancia a la polémica desatada el pasado año entre Iago Aspas y los pericos Pere Milla y Edu Expósito, cuando el capitán celeste dijo que el planteamiento del Espanyol en Balaídos, cerrándose atrás, era propio de un equipo pequeño. “Igual Iago no explicó de la mejor manera lo que quería decir. Sabemos lo grande que es el Espanyol y respetamos todas las maneras de competir. Es un equipo noble y bien trabajado. Tiene muchos recursos para ganar los partidos, está por encima en la tabla y ha hecho un primer tramo de temporada espectacular”, ha templado Giráldez, que ha puntualizado: “Lo mismo piensan todos mis jugadores. Si no se explicó bien o se malinterpretaron sus palabras, ojalá quede en una anécdota y se vea un partido noble. No me cabe duda de que va a ser así”.

No faltaron en la intervención del técnico celeste referencias al partido europeo del pasado jueves contra el Ludogorets, “un toque de atención que no podemos pasar por alto”. La lección está clara: “Tenemos que aprender de la historia, de lo que pasa. Hay un nivel de intensidad bajo nuestro en la primera parte que no lo podemos permitir en ningún momento. Es algo que tenemos que mejorar. Ser continuos en la intensidad, en el ritmo y en el entendimiento de nuestra manera de jugar en todos los partidos”.

Giráldez se ha referido finalmente al debut con el primer equipo de Ángel Arcos, que este fin de semana vuelve al Fortuna, pero a quien considera un futbolista interesante para sumarse a corto plazo a la rotación del primer equipo. “Estamos contentos en cómo está trabajando. Es una muestra de que las puertas están abiertas, si se hacen las cosas bien en el filial. Tiene que completarse en lo físico y en lo defensivo, pero está teniendo una actitud muy buena. Su cabeza ha cambiado para saber que no llega solo con el talento”, ha elogiado.

No faltaron tampoco alabanzas del técnico hacia Jones El-Abdellaoui, el más destacado de los celestes en Razgrad, de quien espera grandes cosas: “Finalizó muy bien la situación de gol más complicada que tuvo. Más allá de eso, está trabajando muy bien, mejorando su nivel defensivo y entendimiento del juego. Está creciendo y nos va a ayudar mucho. Estoy feliz por su gol y ojalá sea el primero de muchos”.