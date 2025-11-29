El Celta quiere sacarse una espina

El Celta retoma el pulso a LaLiga tras el batacazo europeo frente al Ludogorets decidido a quitarse la espina de no haber logrado un solo triunfo como local esta temporada. Recibe el grupo de Giráldez al Espanyol (Balaídos, 18.30 horas, DAZN), uno de los equipos que más quebraderos de cabeza le dio la pasada temporada, que comparece en el coliseo celeste en puestos europeos tras un imponente primer tercio de curso.

La visita del equipo que dirige el gallego Manolo González supone una prueba de la máxima exigencia para los celestes, que después de siete partidos en casa con mejor fútbol que resultados pretenden dar una alegría a su gente con un primer triunfo que los meta de lleno en la pelea por los puestos europeos. Cinco puntos separan actualmente al Celta del cuadro perico, un rival que ha madurado con respecto al pasado curso y marcha sexto en la tabla (21 puntos), con mejor balance como local que como visitante y un alto nivel general de juego.

Buenas noticias

La buena noticia es que el entrenador del Celta va a poder disponer de todo su arsenal para revertir su balance negativo frente a Manolo González, un técnico que le infligió dos derrotas la pasada temporada y parece tener tomada la medida al porriñés. Recupera Giráldez a Beltrán, ya restablecido del proceso gripal que le impidió viajar a Razgrad, y cuenta con Carlos Domínguez, quien este sábado recibió el alta médica tras semanas parado por culpa de un esguince en el tobillo izquierdo.

Tanto Beltrán como Domínguez llegan al encuentro en perfectas condiciones físicas, lo mismo que Javi Rueda y Radu, a quienes Claudio Giráldez no utilizó en el partido europeo contra el Ludogorets como medida preventiva. A ellos se une también Williot Swedberg, que ya estuvo en la convocatoria europea, pero no tuvo minutos contra el cuadro búlgaro. Este exceso de equipaje ha propiciado que Giráldez prescinda de varios de los titulares del pasado jueves. Se quedan fuera de la lista Manu Fernández, Yoel Lago y Damián, señalados por su mal partido en Razgrad, además del descarte habitual de Franco Cervi. El beneficiado es Aidoo, que vuelve a la convocatoria.

Vuelve Radu

Se da por descontado que Claudio Giráldez volverá a agitar el once. Se esperan, de hecho, muchos cambios, hasta el punto de que serán pocos (quizá ninguno) los que repitan con respecto al duelo europeo del pasado jueves. La primera novedad estará en la portería, donde Radu relevará a Iván Villar.

La defensa será también muy diferente. En el eje de la línea se da por segura la presencia de Carl Starfelt y Marcos Alonso y es también muy probable la de Javi Rodríguez, es decir el triplete de centrales que se considera, si es que este término puede aplicarse con Giráldez, titular.

Javi Rueda, que en las últimas semanas ha estado entre algodones, apunta al carril derecho una vez recuperado el tono físico. Para el izquierdo, la opción más probable es Carreira, que descansó frente al Ludogorets y vive un momento especialmente dulce de forma. Mingueza, tras jugar 90 minutos en Razgrad, iniciará previsiblemente el choque en el banquillo. Lo mismo puede decirse de Ilaix Moriba, el futbolista de campo que acumula más fatiga y que hoy podría tener descanso. La ausencia del guineano y el descarte de Damián propiciarán un doble pivote renovado, al que podría volver Sotelo, probablemente acompañado por Beltrán, pero sin excluir la posibilidad de Miguel Román. En el frente ofensivo la novedad será Iago Aspas, muy probablemente acompañado por Borja Iglesias. Ambos fueron suplentes el jueves y llegan frescos al choque. Queda la duda de la banda izquierda, a la que optan Bryan Zaragoza y Pablo Durán y, en menor medida, por su falta de ritmo competitivo, Williot.

El Espanyol, mientras, se presenta en Balaídos reforzado por la confianza que dan los buenos resultados y un último triunfo contra el Sevilla que ha consolidado a los pericos en la sexta plaza. Manolo González cuenta con la importante baja de Javier Puado, pero tiene sobrados recursos en ataque, donde Roberto y Pere Milla están en racha y Kike García es siempre una amenaza.