Balaídos, la deuda pendiente del Celta esta temporada

Balaídos, otrora un feudo casi inexpugnable, es la gran asignatura pendiente del Celta esta temporada. Consumido el primer tercio de la temporada, el conjunto de Claudio Giráldez no ha sido capaz de sumar una sola victoria como local, circunstancia que ha impedido durante muchas jornadas su despegue en la tabla. Aunque el equipo vigués ha contrarrestado el problema con buenos números a domicilio, invirtiendo la tendencia de la pasada temporada, la afición de Balaídos no ha visto ganar a su equipo después de siete partidos.

Apenas 5 de los 16 puntos que figuran en el casillero celeste provienen del estadio celeste y el hecho de que la falta de victorias en casa se prolongue desde el pasado 10 de mayo, con el triunfo firmado ante el Sevilla (3-2), empeora, si cabe una situación que se considera anómala por el buen nivel de juego que el equipo ha exhibido en algunos (no todos) los partidos que ha disputado como local.

Pobres números

Los pobres réditos logrados en Balaídos contrastan con las cinco derrotas que el equipo vigués sufrió en casa a lo largo de toda la pasada temporada, con varias remontadas heroicas frente a todo tipo de rivales. 36 de los 52 puntos llevaron al Celta a Europa los logró el grupo de Giráldez como local. Este curso, en cambio, el Celta ha cedido en su propio feudo dos de las tres derrotas que figuran en su casillero y ha dejado escapar nada menos 16 de los 21 que se ha disputado hasta la fecha en Balaídos.

Los números del Celta como local no solo no resisten la comparación con los del pasado curso, sino que figuran entre los peores del equipo desde su regreso a Primera División hace 14 años, superados apenas en lo negativo por el equipo que hace un par de años dirigió Rafa Benítez. El cuadro vigués encadenó entonces nueve jornadas consecutivas sin ganar en Balaídos, con un mísero botín de 3 puntos de 27 posibles.

Esta temporada lleva 5 de 21. Por tan exiguos réditos, pero también por deuda que el equipo ha contraído con una hinchada que se vacía en cada partido, Claudio Giráldez ha marcado en rojo el duelo contra el Espanyol. Seguramente la mejor prueba de ellos es la extravagante alineación (incluso para él) que el técnico porriñés desplegó el jueves en Razgrad frente al Ludogorets, reservando muchos de sus jugadores de mayor jerarquía para el choque contra el conjunto perico. Un partido que el Celta afronta más cerca de la séptima plaza que volvería a dar acceso a Europa que de los puestos de descenso.

Jugadores recuperados

El Celta llegará al choque con la mayor parte de sus pesos pesados frescos, con Williot, Javi Rueda, Radu y Hugo Álvarez a punto, ausentes por precaución ante el Ludogorets, y las dudas de Fran Beltrán, con un proceso gripal, y Carlos Domínguez, en la fase final de recuperación del esguince en el tobillo izquierdo sufrido durante el partido contra el Dinamo de Zagreb. Casi todo su arsenal.

No lo tendrá el Celta fácil, pues el conjunto que dirige Manolo González se ha destapado como una de las revelaciones del primer tercio del campeonato. 21 puntos suman los pericos, que han cedido una derrota más que los celestes, pero han ganado tres partidos más y solo han firmado tres empates.

Los celestes llegan, sin embargo, al choque en mejor dinámica, pues han ganado tres de sus cuatro últimos partidos (victorias ante Osasuna Levante y Alavés y derrota frente al Barcelona), mientras que los pericos suman en este mismo tramo competitivo dos triunfos (Elche y Sevilla) y dos derrotas (Alavés y Villarreal).