El Celta supera los 40.000 seguidores: el nacimiento de Roi Carballo Garrido impulsa la afición

El celtismo es ya el octavo concello de toda Galicia gracias a Roi Carballo Garrido. El RC Celta alcanzó este jueves los 40.000 carnets celtistas -combinando abonados y seguidores- gracias a este jovencísimo seguidor de apenas un día de vida. Después de nacer a las 00.31 horas del jueves 27 de noviembre, sus padres Xulia y Alberto corrieron a tramitar su inscripción en el registro civil... y en el registro celeste, donde ha tenido el honor de convertirse en la citada cifra redonda.

Hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro acudieron en representación del club Atilano Vecino y Carlos Cao «para darle la bienvenida como se merece». El exfutbolista y el responsable de Relaciones Institucionales del club hicieron entrega del carnet en formato físico y la primera equipación del que es el club de su vida. «Aunque todavía tendrá que pasar un tiempo para que le sirva, seguro defenderá con el sentimiento de alguien que ha nacido para formar parte de la historia celeste», aseguran desde el club.

Este vigués de nacimiento y celtista de cuna se une a los miles que se han beneficiado en los dos últimos años del Carnet celtista. Emigrados, simpatizantes, familiares o seguidores que por condiciones económicas, laborales y sociales no podían pagar un abono íntegro, pero sí que querían sentirse partícipes de este sentimiento. Si todos ellos se juntaran, su número superaría la población de municipios como Vilagarcía de Arousa, Redondela o Razgrad, donde el Celta jugó este mismo jueves en Europa League.

El RC Celta se convierte además en el primer club deportivo de Galicia en alcanzar esta cifra de simpatizantes. En términos demográficos, solamente las siete ciudades gallegas le superan dentro de la comunidad. Estos están repartidos por todas las provincias de España, incluyendo Ceuta y Melilla.