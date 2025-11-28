«Cuando quisimos reaccionar, ya era demasiado tarde»

Claudio Giráldez lamentó la tardía reacción del Celta en una derrota a la que no puso reparos después de que su equipo firmase 70 minutos muy por debajo de su nivel. «Cuando hemos querido subir nuestro nivel y reaccionar ya es tarde en este tipo de partidos. Aún así, hemos tenido oportunidades para generar más gol, para revertir la situación pero encajando 3 goles es complicado», declaró el preparador celeste, que cargó con toda la responsabilidad de la derrota: «La responsabilidad es mía siempre de todo. Soy yo el que decido la alineación, soy yo el que decido el planteamiento. Hemos tomado decisiones extrañas en situaciones de duelo de campo abierto que no podemos decidir de esa manera».

El ajuste en la presión

El entrenador del Celta reconoció que el ajuste en la presión no fue bueno. «No hemos estado ajustados en el press con un matiz del 4-4-2 que no es habitual en ellos, con 2 delanteros que nos sacaban mucho a nuestros centrales y nos atacaban al espacio con los jugadores de fuera y no lo hemos defendido bien», explicó el porriñés. «En la segunda parte hemos estado mejor, pero nos han llegado dos veces y nos han hecho los dos goles en acciones muy fáciles o muy corregibles», precisó.

Giráldez reconoció que el planteamiento del nuevo entrenador del Ludogorets, el noruego Per-Mathias Hogmo, le sorprendió. «Sorprendió con esos dos falsos puntas que jugadores que no suelen comportarse como mediapuntas para poder atacarnos al espacio por fuera con Caio en el lado derecho, que suele jugar en el lado izquierdo», explicó el louriñés, que valoró las ocasiones generadas por su equipo: «No le damos valor a generar más oportunidades que el rival fuera de casa porque la gente entendía que el partido lo teníamos que ganar 0-5» .