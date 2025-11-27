Hogmo: «Vamos a necesitar un gran nivel táctico y mental»

El noruego Per-Mathias Hogmo, nuevo entrenador del Ludogorets, señaló: «Para nosotros la liga es muy importante porque somos los vigentes campeones, pero queremos concentrarnos en cada partido y ahora nos toca este. Jugamos en Europa y queremos mostrarnos. Cuando ganas muchos años seguidos la liga siempre tienes el reto o el desafío de repetir. Pero eso no quiere decir que vayamos a regalar nada».

Calificó al Celta como «el típico» equipo español porque tiene futbolistas «de mucha calidad», pero incidió en que confía en las opciones de su equipo. «Jugamos contra un muy buen equipo, pero no renunciamos a nada. Vamos a necesitar hacer un gran partido, tanto a nivel táctico como mental, para llevarnos la victoria».