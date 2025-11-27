Hogmo: «Vamos a necesitar un gran nivel táctico y mental»
Efe
Razgrad
El noruego Per-Mathias Hogmo, nuevo entrenador del Ludogorets, señaló: «Para nosotros la liga es muy importante porque somos los vigentes campeones, pero queremos concentrarnos en cada partido y ahora nos toca este. Jugamos en Europa y queremos mostrarnos. Cuando ganas muchos años seguidos la liga siempre tienes el reto o el desafío de repetir. Pero eso no quiere decir que vayamos a regalar nada».
Calificó al Celta como «el típico» equipo español porque tiene futbolistas «de mucha calidad», pero incidió en que confía en las opciones de su equipo. «Jugamos contra un muy buen equipo, pero no renunciamos a nada. Vamos a necesitar hacer un gran partido, tanto a nivel táctico como mental, para llevarnos la victoria».
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
- Confirmada la indemnización de 5,1 millones de tres aseguradoras a la armadora del «Villa de Pitanxo»
Compra inteligente: estos muebles valen más de lo que cuestan
Contenido ofrecido por IKEA