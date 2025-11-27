Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ludogorets 3 - 2 Celta

El Celta muere en la orilla tras remar a contracorriente con el lastre de dos penaltis

Dos penas máximas concedidas por Manu Fer encarrilaron el encuentro para los búlgaros, que dominaron buena parte del duelo, a excepción de los últimos minutos, en los que el Celta recortó distancias con un par de tantos

El partido del Ludogorets-Celta, en imágenes.

El partido del Ludogorets-Celta, en imágenes / Alba Villar

Edgar Melchor

Hablaba en la previa Claudio Giráldez de la importancia de arrancar de buena forma el duelo en Bulgaria. Pues el plan salió, literalmente, al revés. El Ludogorets, cuarto en su liga y con nuevo entrenador, sorprendió desde el inicio con mayor calidad e intensidad que el Celta en todas las líneas. Tal empuje le llevó a conseguir dos penaltis, ambos cometidos por Manu Fer y debidamente transformados, y un tanto brillante del trigoleador de la noche, Petar Stanić. Los celestes, aun con una losa de tres dianas abajo, perseveraron, aunque demasiado tarde, a falta de media hora para el final. Pablo Durán y Jones El-Abdellaoui recortaron distancias e incluso hicieron creer a la parroquia viguesa con una igualada que sería apoteósica, pero no les llegó el tiempo.

