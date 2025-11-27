El Celta muere en la orilla tras remar a contracorriente con el lastre de dos penaltis

Hablaba en la previa Claudio Giráldez de la importancia de arrancar de buena forma el duelo en Bulgaria. Pues el plan salió, literalmente, al revés. El Ludogorets, cuarto en su liga y con nuevo entrenador, sorprendió desde el inicio con mayor calidad e intensidad que el Celta en todas las líneas. Tal empuje le llevó a conseguir dos penaltis, ambos cometidos por Manu Fer y debidamente transformados, y un tanto brillante del trigoleador de la noche, Petar Stanić. Los celestes, aun con una losa de tres dianas abajo, perseveraron, aunque demasiado tarde, a falta de media hora para el final. Pablo Durán y Jones El-Abdellaoui recortaron distancias e incluso hicieron creer a la parroquia viguesa con una igualada que sería apoteósica, pero no les llegó el tiempo.