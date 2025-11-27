Ludogorets 3 - 2 Celta
El Celta muere en la orilla tras remar a contracorriente con el lastre de dos penaltis
Dos penas máximas concedidas por Manu Fer encarrilaron el encuentro para los búlgaros, que dominaron buena parte del duelo, a excepción de los últimos minutos, en los que el Celta recortó distancias con un par de tantos
Hablaba en la previa Claudio Giráldez de la importancia de arrancar de buena forma el duelo en Bulgaria. Pues el plan salió, literalmente, al revés. El Ludogorets, cuarto en su liga y con nuevo entrenador, sorprendió desde el inicio con mayor calidad e intensidad que el Celta en todas las líneas. Tal empuje le llevó a conseguir dos penaltis, ambos cometidos por Manu Fer y debidamente transformados, y un tanto brillante del trigoleador de la noche, Petar Stanić. Los celestes, aun con una losa de tres dianas abajo, perseveraron, aunque demasiado tarde, a falta de media hora para el final. Pablo Durán y Jones El-Abdellaoui recortaron distancias e incluso hicieron creer a la parroquia viguesa con una igualada que sería apoteósica, pero no les llegó el tiempo.
- Davila 25/11/2025
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- La Xunta indemnizará a una docente por no abrir el protocolo de acoso laboral
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- Davila 23/11/2025
- Davila 26/11/2025
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia