Borja Iglesias ya sabe el camino

El Celta realiza la primera visita a Bulgaria en su periplo por las competiciones europeas, en las que acumula ya 84 partidos internacionales. Sin embargo, en la expedición celeste viaja un jugador que ya ha conocido la experiencia de ganar en el Huvepharma Arena de Razgrad. Ocurrió el 27 de octubre de 2022, cuando el compostelano pertenecía al Betis. Ese día, el equipo sevillano se impuso al campeón búlgaro por 0-1 y el ahora jugador del Celta disputó los últimos minutos. Entró en el 84 por el brasileño Willian José.

Tres años después de aquel duelo, Borja Iglesias se cruza de nuevo con el Ludogorets pero ahora como una de las referencias en ataque del Celta, con el que suma 2 goles en la Liga Europa. El delantero de Santiago anotó en la derrota céltica en Stuttgart, único tropiezo hasta el momento de los celestes en la liguilla de este torneo, y contribuyó con el segundo remate certero a la goleada contra el PAOK griego (3-1), en el primer triunfo de la temporada del equipo de Giráldez.

El conjunto vigués se convierte en el quinto rival español del Ludogorets, que apareció en Europa la pasada década, después de que lo adquiriese el empresario búlgaro Kiril Domuschiev. En dos años, la fuerte inversión económica de su millonario dueño llevó al equipo de Razgrad a la máxima categoría del fútbol búlgaro y lo convirtió en campeón de Liga en 2012. Algo parecido a lo que consiguió la familia Roig en el Villarreal pero mucho más impactante, pues acabó de un plumazo con la hegemonía de los equipos de Sofía, la capital de este país balcánico bañado por las aguas del Mar Negro. De hecho, desde entonces ha acaparado todos los títulos de Liga y ya encadena 14.

Otros rivales españoles

Los otros rivales españoles del Ludogorets han sido el Real Madrid, el Espanyol, el Athletic Club y el Betis. Todos ellos se llevaron la victoria en suelo búlgaro, el objetivo que busca este jueves el Celta, que cuenta con la experiencia de un Borja Iglesias que ya ha disfrutado de la victoria en el Huvepharma Arena, un pequeño estadio con capacidad para unos diez mil espectadores.

Y no lejos de Razgrad, se encuentra Pitesti, donde el Celta obtuvo su primera victoria en Europa. Fue el 15 de septiembre de 1998 gracias a un gol de Juan Sánchez. Apenas 250 kilómetros separan aquel lugar que ya forma parte de la historia del Celta y Razgrad, una pequeña localidad de apenas 30.000 habitantes que se preparan para recibir a unos 500 celtistas que acompañan al equipo vigués.