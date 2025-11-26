Williot se apunta ante el Ludogorets

El Celta prepara las maletas para viajar a Bulgaria, donde mañana le espera el Ludogorets (18:45 horas) en la quinta jornada de la liguilla de la segunda competición europea. A este compromiso internacional se apunta un Williot Swedberg que ayer recibió el alta médica tras superar una lesión de tobillo que se produjo a mediados de octubre en un partido con la selección sueca sub-21. En el parte de incidencias solo quedan Hugo Álvarez y Carlos Domínguez, que han comenzado a trabajar con el grupo, por lo que no se descarta su presencia en el avión que este mediodía trasladará a la expedición céltica hasta la localidad de Varna, para desde ahí viajar en autobús hasta Razgrad.

«Es un privilegio jugar competición europea. El año pasado se hicieron las cosas de forma maravillosa para que este año tuviéramos este premio. Es una fantasía representar a Galicia y al Celta de Vigo por Europa», subrayó Javi Rueda, otro de los que acaba de reincorporarse al equipo tras superar una lesión muscular.

El lateral andaluz dio unas pinceladas sobre el rival que se encontrarán mañana en el camino que lleva hasta los octavos de final de la Liga Europa, en cuya liguilla el Celta figura en la cuarta posición (de 36 participantes), con 9 puntos en cuatro jornadas. «En Europa venimos viviendo partidos con distintos estilos de juego. Ellos [por el Ludogorets] tienen gente potente, rápida. Nosotros intentamos prepararlo lo mejor posible para contrarrestar las virtudes y hacer fuertes nuestras fortalezas», indicó Rueda, que fue titular el sábado en Mendizorrotza y mañana es candidato a la suplencia teniendo en cuenta el plan de rotaciones que aplica Giráldez en cada nuevo enfrentamiento.

Con el regreso de Williot, el entrenador del Celta podrá reforzar también el costado izquierdo, en el que en el último compromiso tuvo protagonismo un Bryan Zaragoza que destaca más en los partidos europeos que en los de Liga desde que llegó a Vigo. El andaluz fue titular ante el Alavés, por lo que ante el conjunto búlgaro podría dejar el costado izquierdo para Williot, ausente con el Celta desde el 5 de octubre ante el Atlético de Madrid. Tres días antes, el atacante sueco participó en la victoria contra el PAOK griego y anotó el tercer gol. Se perdió por lesión la visita a Zagreb, donde los de Giráldez sumaron la tercera victoria europea que les abre las puertas para entrar en la siguiente ronda.

Mañana tendrá enfrente a un Ludogorets que solo ha sumado tres puntos y que viene de sustituir al entrenador. El noruego Per-Mathias Hogmo ha tomado el relevo del portugués Rui Mota. El conjunto búlgaro, ganador de las catorce últimas ligas de su país, sufre ahora en la competición doméstica, donde ocupa la cuarta plaza, pero con una desventaja de once puntos sobre el líder, el Levski Sofía. El equipo en el que triunfó el excéltico Dani Abalo la pasada década, cuenta en su plantilla con dos futbolistas españoles: los laterales Son y Pipa.

Rueda: «Claudio ha sido súper importante para que yo esté en el primer equipo»

El Celta apuesta por Javi Rueda, al que acaba de ampliarle dos años el contrato, cuya vigencia se extiende hasta junio de 2029. Ayer, el futbolista andaluz destacó la importancia de Claudio Giráldez «para que yo esté en el primer equipo». El zaguero tenía delante muchas ofertas (entre ellas una del Deportivo) cuando hace dos años se decantó por firmar por el Fortuna. Tras debutar en Primera, el curso pasado se marchó cedido al Albacete y de regreso en Vigo ha despuntado por el carril derecho, aportando un gol y tres asistencias.«Me gusta la confianza que pone el club en mí e intento devolverla lo mejor posible. Estoy súper orgulloso de pertenecer a este proyecto», indicó un Rueda que estuvo acompañado del director deportivo del Celta, Marcos Garcés, y de sus padres, que se emocionaron cuando el futbolista agradeció que la localidad de Alozaina decidiese que el campo de fútbol llevase su nombre. «Mi pueblo es todo, donde me he criado, educado, donde tengo mi familia. Es un orgullo mostrarle y enseñar a los chicos que están allí creciendo que los sueños se pueden hacer realidad. Nada es imposible, da igual de donde seas. Es una manera y un reconocimiento que la gente ha tenido conmigo. Estoy súper agradecido que pueda llevar mi nombre donde yo más he disfrutado cuando era pequeño», manifestó el jugador del Celta, que viene de superar una lesión muscular.«En el último tramo de la temporada pasada y ahora he tenido unas pequeñas lesiones. Intento poner la mayor atención y precaución para evitarlas. Al principio, en la readaptación, tienes cierta incertidumbre pero cuando te ven preparado hay que tener confianza. Hay que tener confianza en los profesionales del club porque la preparación física es maravillosa. Tengo que tener confianza en que no voy a volver a tener esas lesiones», comentó Rueda, que subraya el papel de Giráldez.«Claudio apostó por mí desde la primera hora. Tiene muy buena relación con la plantilla, sabe cómo gestionarnos. Es una parte súper importante de que yo pueda estar en el primer equipo», subrayó Rueda, que fue presentado por Marco Garcés como un canterano más: «Después de tener muchísimas ofertas, apostó por el Celta. Ahora tenemos todos la recompensa por esa apuesta. Tenemos un jugador que nos llena porque reúne características de lo que queremos. Javi es alguien que nos llena de orgullo que esté aquí, porque es parte de lo que queremos hacer».

El árbitro húngaro Balázs Berke, designado para el Ludogorets-Celta

La UEFA hizo públicos ayer los nombres de los colegiados de la quinta jornada de la liguilla de la segunda competición continental que mañana enfrentará al Ludogorets y al Celta en el estadio Huvepharma Arena de Razgrad. El húngaro Balázs Berke será el árbitro principal, que tendrá en el VAR a su compatriota Tamas Bognár. El partido será ofrecido en director por Movistar Fútbol Liga a partir de las 18:45 horas.Será la primera vez que el Celta juega en territorio búlgaro en las competiciones europeas, en las que acumula 84 partidos. De ellos, 68 corresponden a su participación en la segunda competición continental, conocida anteriormente como Copa de la UEFA y ahora como Liga Europa. En esta competición, los célticos acariciaron la final de 2017 al caer en las semifinales ante el Manchester United por un gol de diferencia en el cómputo general (2-1), tras empatar en Old Trafford a un tanto.

Entre 600 y 700 aficionados apoyarán al Celta en Razgrad

Los 3.700 kilómetros que separan Vigo de Razgrad no han sido un impedimento para que el celtismo cuente con una numerosa representación en tierras búlgaras. Entre 600 y 700 aficionados del equipo vigués se darán cita mañana en las gradas del Huvepharma Arena, con capacidad para unos 10.500 espectadores.Como ya es habitual, múltiples han sido los caminos elegidos por los celtistas para no perderse una nueva cita europea. Sofía y Bucarest son los aeropuertos por los que pasarán muchos de los aficionados que mañana estarán en Razgrad.Por su parte, el Celta viaja este mediodía en vuelo chárter desde Peinador, después de entrenar en Afouteza a partir de las 09:30 horas. La expedición celeste tiene previsto llegar a Varna a las cuatro de la tarde y desde ahí dirigirse en autobús a Razgrad, donde Claudio Giráldez ofrecerá una rueda de prensa a partir de las 18:30 horas (una hora más en Bulgaria).