Son, el lateral local, sobrino del céltico Antonio Hidalgo

El lateral español Francisco Javier Hidalgo 'Son', futbolista del Ludogorets búlgaro y ex de Ponferradina y Levante entre otros equipos, destacó este miércoles el "gran momento de forma" que atraviesa el Celta, al que reciben en el Huvepharma Arena de Razgrad, en la quinta jornada de la Liga Europa.

"Es un equipo español y los equipos españoles ya sabemos la calidad que tienen. He tenido la suerte de jugar varios años contra ellos, es un equipo de mucha calidad. Ahora mismo está en un gran momento de forma, tiene un equipo joven y con mucha hambre", manifestó en rueda de prensa.

El sevillano auguró un duelo "muy disputado", elogió a Iago Aspas porque es un futbolista "desequilibrante" . "Todos conocemos a Aspas, un jugador que si le dejamos algo de espacio puede hacer gol fácilmente", apuntó Son, quien subrayó que su nuevo entrenador, el noruego Per-Mathias Hogmo, les ha transmitido "mucha confianza" desde su llegada.

Once inicial del Celta ante el Aberdeen. Antonio Hidalgo es el primero de pie por la derecha. / FDV

"Lo primordial era volver a confiar en nosotros, volver a jugar como sabemos. El otro día --contra el Septemvri, al que derrotaron 0-2 en el debut del nuevo entrenador- ya jugamos bastante bien. Ahora queremos demostrar que no se nos ha olvidado jugar al fútbol. Ante el Celta queremos demostrar el equipo que somos", sentenció.

Hidalgo desveló que para él será un encuentro "especial" porque uno de sus tíos defendió la camiseta celeste. "Este partido es muy importante para mí porque mi tío fue jugador del Celta en Primera División y él, aunque ya no está con nosotros, seguro que estaría orgulloso de verme jugar contra su exequipo", reveló.

Antonio Hidalgo, durante un partido con el Celta. / FDV

Habla de Antonio Hidalgo, fallecido en 2014. Jugó en el Celta entre 1968 y 1976, participando en el ascenso que puso fin a la década ominosa en Segunda División y precisamente en la primera incursión celeste en Europa en 1971. Los excélticos que coincidieron con Hidalgo lo recuerdan como un lateral fuerte e intenso. No olvidan la tarde que libró una intensa pelea con Roberto Martínez, en un Celta-Espanyol con Balaídos embarrado. El hispanoargentino casi le doblaba en altura. En una jugada, ambos cayeron al suelo y en el forcejeo Hidalgo le soltó un mordisco en el gemelo al futbolista que después jugaría en el Real Madrid. Aguerrido en el campo, el sevillano era entrañable y simpático en el vestuario. Ocho temporadas jugó en el Celta, con el que disputó 171 partidos de Liga.