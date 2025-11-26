Mingueza: «Estoy muy feliz, quiero seguir»

La situación contractual de jugadores de la plantilla e incluso el mercado han vuelto a la agenda de la actualidad céltica. La renovación de Javi Rueda y las declaraciones del director deportivo, Marco Garcés, sobre otros casos han acompañado al Celta en su viaje a Bulgaria. Porque además el jugador elegido para acompañar a Giráldez en la rueda de prensa oficial ha sido uno de los protagonistas, Óscar Mingueza, cuyo contrato concluye en junio.

El catalán dijo desconocer cuál será su futuro inmediato. El Celta ha reconocido que se han reanudado las negociaciones con su agente para la renovación pero desde Príncipe son conscientes de la dificultad de retener a un jugador que gusta en Inglaterra y que podría manejar sabrosas ofertas del fútbol árabe. «Estoy muy feliz, quiero seguir en el Celta y ya se verá lo que pasa en los próximos meses. Sé que si me quedo aquí no ganaría lo mismo que en otros sitios. Yo busco las dos cosas: un poco de comodidad y, como todo el mundo, todo influye».

"Hay que estar centrados"

Mingueza no se atrevió a cuantificar sus opciones de renovara: «Porcentaje no sé cuál es, pero lo que sí sé es que estamos hablando. Aquí estoy muy cómodo, quiero seguir aquí, pero ya se verá qué pasa. Ahora hay que estar centrados en el fútbol, en el partido del jueves», comentó.

Más optimista se mostró Giráldez: «Creo que Mingueza va a seguir en el Celta, soy optimista con ello». El técnico habló también del posible regreso de Fer López como cedido: «No me gustó que Fer López se fuese y evidentemente me gustaría que volviese. De momento tenemos todas las licencias ocupadas y no tiene demasiada veracidad ese rumor. Sí tengo que decir que me gustaría que volviese al Celta».